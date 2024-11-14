رئيس جامعة بنها يستقبل وفد "ووهان للتكنولوجيا" بالصين

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وفدا من قيادات جامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

تعاون بين جامعة بنها ووهان للتكنولوجيا بالصين

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور فهمى عبد الحليم القائم بعمل عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي لمقر جامعة بنها بالعبور والدكتور عبد الفتاح منجد المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن اللقاء يأتى في إطار بحث تعزيز سبل التعاون بين جامعة بنها ووهان للتكنولوجيا فى مختلف المجالات، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين الجامعتين والتي بدأت منذ 8 سنوات تم خلالها توقيع اتفاقيات لإنشاء 4 درجات علمية مزدوجة في مجالات الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية وعلوم الحاسب والتجارة الدولية وإدارة الأعمال.



وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب دعم التعاون بين الجامعتين ليخدم جامعة بنها التكنولوجية وبرامجها الجديدة خاصة في المجالات التي تتميز بها الجامعة الصينية مثل هندسة الطاقة والذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى وعلى هامش الزيارة عقد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث اجتماعا مع الوفد الصيني وذلك لبحث تفاصيل سبل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تسليط الضوء على برامج تبادل الأساتذة بين الجانبين بالإضافة إلى تكوين فرق بحثية مشتركة تتقدم بمشروعات دولية مشتركة لجهات التمويل المصرية والصينية على حد سواء.



في نهاية اللقاء أعرب الوفد الصيني عن سعادته بالزيارة وحفاوة الاستقبال موجهين لرئيس جامعة بنها الدعوة لزيارة جامعة ووهان للتكنولوجيا في القريب العاجل.