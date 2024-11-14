الخميس 14 نوفمبر 2024
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إطلاق تطبيق رابط لميكنة المخاطبات والمراسلات الإدارية بين قطاعات جامعة بنها

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

 ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اجتماع مجلس إدارة التحول الرقمي بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،  وأعضاء مجلس الإدارة.

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 وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إن المجلس ناقش عددا من التقارير المقدمة من مديري وحدات ومراكز الاختبارات الإلكترونية، وشبكة المعلومات الرقمية، ونظم المعلومات الإدارية  ، والتعلم الإلكتروني، وتكنولوجيا المعلومات، والتدريب على تكنولوجيا المعلومات، والمكتبة الرقمية.
وأكد " الجيزاوي " سعي جامعة بنها علي توجيه التحول الرقمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير التدريب والتعليم على المهارات الرقمية لمنتسبي الجامعة لتعزيز فهمهم وقدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية.


من ناحية أعلن المجلس إطلاق تطبيق رابط والذي يهدف إلى ميكنة المخاطبات والمراسلات الإدارية بين قطاعات الجامعة المختلفة وكلياتها لتقليل الوقت الذي تستغرقه تلك المراسلات في وصولها لقطاعات الجامعة وتنفيذها، بالإضافة إلى مساعدة متخذي القرار بقطاعات الجامعة في التعرف على مؤشرات أداء إدارات الجامعة المختلفة في تنفيذ المهام الوظيفية.

 

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي

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