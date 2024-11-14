الخميس 14 نوفمبر 2024
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محافظات

مراجعة تراخيص المحلات التجارية بالزقازيق في الشرقية

متابعة المحلات التجارية
متابعة المحلات التجارية

قال المحاسب شعبان أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية إنه قام بتكثيف الحملات اليومية للمرور على الأنشطة التجارية المختلفة لمراجعة ترخيصها والتأكد من توافر السلع الغذائية والتأكيد على مدى صلاحيتها وطرحها أمام المواطنين بأسعار مناسبة.

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التفتيش على الأسواق والمنافذ 

  قامت الأجهزة التنفيذية  بالتفتيش على الأسواق والمنافذ للتأكد من توافر السلع وصلاحية المواد الغذائية المعروضة والالتزام بالأسعار وضرورة وضع تسعيرة للمنتجات وتوافر كافة السلع الغذائية  وعدم وجود أى نقص بالسلع والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار للتخفيف على كاهل المواطنين.

استمرار رقابة المجلس على السلع الغذائية 

وأكدت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق على استمرار تلك الحملات عن طريق الاجهزه التنفيذيه وانتشار لجان التفتيش والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية وعدم التعدى على حرم الطريق وإزالة أي معوقات لتيسير حركة المواطنين.

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توجيهات محافظ الشرقية 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التموينية لضبط الأسعار وحماية المواطنين من الاستغلال بارتفاع الأسعار.

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المحاسب شعبان ابوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية مراجع تراخيصها التاكد من توافر السلع التاكيد على مدى صلاحيتها اسعار مناسبة

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