القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق تنهي قوائم الانتظار

أجرى الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية بالزقازيق العام، تحت قيادة الدكتور سيد فرج المشرف الفني على وحدة القسطرة القلبية والدكتور ياسر أمين رئيس القسم والدكتور حسام عطية مدير الوحدة ٦٦ قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية.

عمل 9 حالات طوارئ بقرارات وزارية

منهم ٩ حالات طوارئ والمرضى أصحاب القرارت الوزارية والتأمين الصحي ليعلن المستشفى الانتهاء من قوائم الانتظار بها خلال شهر أكتوبر. وذلك بمستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية.

الدكتور هانى جميعة وكيل الوزارة

وذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وتحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على قسم القلب، والدكتور أحمد عبد السلام مدير عام المستشفى.

توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بضرورة إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية والإجراءات التداخلية لذوي الأمراض الحرجة والمزمنة. وقدم الدكتور أحمد عبدالسلام مدير عام المستشفى، الشكر لكل للفريق الطبي بوحدة جراحات القلب