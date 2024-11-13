الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق تنهي قوائم الانتظار

القسطرة القلبية بمستشفى
القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق تنهي قوائم الانتظار

 أجرى الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية بالزقازيق العام، تحت قيادة الدكتور سيد فرج المشرف الفني على وحدة القسطرة القلبية والدكتور ياسر أمين رئيس القسم والدكتور حسام عطية مدير الوحدة ٦٦ قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية.

وكيل صحة الشرقية يترأس اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية

عمل 9 حالات طوارئ بقرارات وزارية 

منهم ٩ حالات طوارئ والمرضى أصحاب القرارت الوزارية والتأمين الصحي ليعلن المستشفى الانتهاء من قوائم الانتظار بها خلال شهر أكتوبر. وذلك بمستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية.

 

الدكتور هانى جميعة وكيل الوزارة 

 وذلك تحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وتحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على قسم القلب، والدكتور أحمد عبد السلام مدير عام المستشفى.

صحة الشرقية تشارك بالبرنامج التدريبي عن المخاطروالأزمات

توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار 

 يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بضرورة إنهاء  قوائم انتظار العمليات الجراحية والإجراءات التداخلية لذوي الأمراض الحرجة والمزمنة. وقدم الدكتور أحمد عبدالسلام مدير عام المستشفى، الشكر  لكل للفريق الطبي بوحدة جراحات القلب 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

66 قسطرة قلبية تشخيضية وعلاجية الزفازيق العام محافظة الشرقية الاستاذ الدكتور سيدفرج المشرف الفنى على وحدة القسطرة الدكتور حسام عطية مدير الوحدة

مواد متعلقة

وكيل صحة الشرقية يترأس اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية

صحة الشرقية تشارك بالبرنامج التدريبي عن المخاطروالأزمات

صحة الشرقية: فريق طبي يجري جراحتين لثبيت كسرين أسفل عظمة المشطية بالساق

صحة الشرقية: تصدرنا محافظات الجمهورية في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية

الأكثر قراءة

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

جلسة بين الزمالك وجوميز بعد العودة من ليبيا، اعرف السبب

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (3 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads