منتخب الشباب يلتقي المغرب في أولى المواجهات الرسمية تحت قيادة ميكالي.. نقل البطولة من السويس للإسماعيلية.. وهذه مواعيد المباريات وقائمة الفراعنة

منتخب الشباب، يتطلع منتخب مصر للشباب لانطلاقة قوية أمام المغرب، اليوم الخميس، في تصفيات شمال افريقيا التي تقام بمصر، خاصة أنها المواجهة الأولى الرسمية في عهد روجيرو ميكالي.

ويلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005 نظيره المغربي، في افتتاح التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، والتي تقام بمدينة الإسماعيلية في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري.

قائمة منتخب الشباب

وأعلن روجيرو ميكالي قائمة منتخب مصر للشباب المشاركة فى بطولة شمال إفريقيا من 14 إلى 26 نوفمبر المقامة بالإسماعيلية والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

وضمت قائمة الفراعنة كلًّا من:

موعد مباراة منتخب مصر أمام المغرب والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام نظيره المغربي اليوم الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الافتتاحية بدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

وتنطلق صافرة مباراة شباب مصر أمام المغرب في تمام الثامنة مساءً، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

مواعيد مباريات منتخب الشباب في تصفيات شمال إفريقيا

مصر ضد المغرب - الثامنة مساء الخميس 14 نوفمبر

مصر ضد الجزائر - الثامنة مساء الأحد 17 نوفمبر

مصر ضد ليبيا - الثامنة مساء الأربعاء 20 نوفمبر

مصر ضد تونس - السادسة مساء الثلاثاء 26 نوفمبر

مواعيد مباريات منتخب الشباب، فيتو

وكان من المقرر أن تحتضن مدينة السويس البطولة ولكن تم تغييرها لتقام بالاسماعيلية خلال الفترة من 14 حتى 26 نوفمبر الجارى.

وسبق أن تولى ميكالي تدريب منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عامًا، وقاد الفراعنة إلى نهائي أمم أفريقيا وخسر أمام المغرب، كما تأهل إلى أولمبياد باريس 2024 وحصل على المركز الرابع.

وكانت نسخة 2023 قد أقيمت فى مصر وحقق منتخب السنغال لقبها، وتوجت مصر بلقب أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، أربع مرات من قبل آخرها عام 2013.

وتعتبر بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم من أهم البطولات القارية التي تهدف إلى تطوير الناشئين واكتشاف المواهب الشابة، وتعتبر فرصة مهمة للمنتخبات المشاركة للاحتكاك بمنتخبات أخرى من المنطقة.

ويتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، وأن تساهم فى اكتشاف مواهب جديدة ستمثل مستقبل كرة القدم فى المنطقة.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة المغرب

واختتم منتخب الشباب مواليد 2005، أمس الأربعاء، تحضيراته لمواجهة نظيره المغربي، في الجولة الافتتاحية بدورة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب مع ميكالي كلًّا من: إسلام الشاطر مدير المنتخب، والبرازيلي ريكاردو المدرب العام، وعلاء عبده المدرب الوطني، وموسيس مدرب الحراس، وليونياردو مدرب الأحمال، وجواو محلل الأداء، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي، وخالد سرحان المترجم، ود. هاجد العنتبلي طبيب المنتخب، ود. صلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي، وعمرو سلمان وأحمد إيهاب إداريين، وخالد فتحي وعباس حسانين للتدليك، وعلاء سعيد مدير المهمات.