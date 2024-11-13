منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور)

منتخب الشباب، أدى منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه اليوم بالملعب الفرعي بإستاد هيئة قناة السويس وسط روح قتالية عالية وسباق قوي بين اللاعبين لنيل ثقة البرازيلي ميكالي المدير الفني لدخول التشكيل الأساسي لمباراة الفراعنة أمام المغرب في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل بإستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

منتخب الشباب يخوض وديتين أمام تنزانيا

واستعد منتخب الشباب للمباراة بفترة إعداد مضغوطة لتولي ميكالي المهمة منذ شهر تخللها مباراتان وديتان مع تنزانيا.. الأولى انتهت بالتعادل السلبي بالقاهرة، والثانية انتهت بفوز مصر بثلاثية نظيفة.

حرص الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على زيارة تدريبات الفريق لدعم الفراعنة قبل مهمتهم الوطنية واطمأن بنفسه على سير الأمور بشكل جيد من خلال الكابتن إسلام الشاطر مدير المنتخب ود.محمد شيحة مدير البطولة.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب مع ميكالي كلًّا من: إسلام الشاطر مدير المنتخب والبرازيلي ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطني وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم ود. هاجد العنتبلي طبيب المنتخب ود. صلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان وأحمد إيهاب إداريين وخالد فتحي وعباس حسانين للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.