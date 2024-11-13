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"شباب الشرقية" تواصل تدريب مركز الفتيات لكرة السلة بالصالة المغطاة

 شباب الشرقية تواصل
 شباب الشرقية تواصل تدريب مركز الفتيات لكرة السلة

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية فى إستمرار فعاليات تدريب مركز الفتيات لكرة السلة تحت شعار"  Her World " بالصالة المغطاة بالزقازيق بجوار التجنيد.

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 توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إطار الاهتمام بالفتاة والمرأة فى كافة المجالات بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة، وتفعيلا لمبادرات وزارة الشباب والرياضة وحرص الوزير بأن تحصل الفتاة على حقوقها داخل المجتمع من خلال مشاركتها فى جميع مجالات الحياة. 

تدريب الفتيات ذات المهارات 

يتم  تدريب الفتيات على المهارات الأساسية لكرة السلة والتحكم فى الكرة والمشى والتمرير، ضمن خطة تدريب المشروع بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة السلة.

متابعة سير العملية التدريبية 

 ويتم متابعة سير العملية التدريبية للمركز بصفة مستمرة، وتحت إشراف وتدريب الاتحاد المصرى لكرة السلة والمدربين المتخصصين من منطقة الشرقية لكرة السلة.

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وزير الشباب والرياضة 

وينفذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وبتوجيهات الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، بالشرقية الدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

الدكتور محمود عبدالعظيم 

وأيضا الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إشراف الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة القاعدة الشعبية بالوزارة، الدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية.

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مديرية الشباب والرياضة محافظة الشرقية الادارة المركزية للتنمية تدريب مركز الفتيات كرة السلة الصالة المغطاة الزقازيق بجوار التجنيد

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