النيابة تأمر بسرعة ضبط سائق متهم بدهس مسنة في عين شمس
أمرت نيابة عين شمس بسرعة ضبط وإحضار سائق متهم بدهس سيدة مسنة أثناء عبورها شارع اكتوبر في عين شمس، وصرحت بدفن جثة المتوفية عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بوقوع حادث مروري أسفر عن متوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين أنه حال عبور سيدة شارع أكتوبر بدائرة القسم صدمتها سيارة نتج عن ذلك إصابتها التى أودت بحياتها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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