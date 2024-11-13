الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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حوادث

التصريح بدفن جثة مسنة دهسها أتوبيس في الساحل

اسعاف
اسعاف

أمرت نيابة الساحل بالتصريح بدفن جثة مسنة لقيت مصرعها عقب دهسها من أتوبيس أثناء عبورها الشارع بدوران شبرا وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 


كان قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة  تلقى بلاغًا بوقوع حادث مروري أسفر عن متوفى بدائرة القسم، بالفحص تبين أنه حال عبور سيدة دوران شبرا بدائرة القسم  صدمها اتوبيس نتج عن ذلك إصابتها التى أودت بحياتها.


بإجراء التحريات تم تحديد وضبط المركبة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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نيابة الساحل دوران شبرا قسم شرطة الساحل مديرية أمن القاهرة

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