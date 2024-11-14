لتغذيتها وترطيبها، ماسكات من الخضراوات لجميع أنواع البشرة

ماسكات من الخضراوات، العناية بالبشرة بشكل طبيعي هي من أفضل الطرق للحفاظ على نضارتها وحمايتها من العوامل الضارة.



ومن أشهر وسائل العناية الطبيعية ماسكات الخضراوات، حيث تحتوي الخضراوات على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تغذي البشرة وتعزز من جمالها وصحتها.



أهم ماسكات لجميع أنواع البشرة



الخيار للبشرة، فيتو

أكدت خبيرة التجميل هبة محمد، أن ماسكات الخضراوات تعد من الحلول الرائعة للعناية بالبشرة بطرق طبيعية وآمنة، حيث تحتوي على مغذيات تعزز من جمال البشرة وتمنحها مظهرًا صحيًّا.



وتستعرض خبيرة التجميل، في السطور التالية مجموعة من ماسكات الخضراوات التي تصلح لجميع أنواع البشرة، سواء كانت دهنية أو جافة أو مختلطة، مع توضيح فوائد كل ماسك وكيفية تحضيره.



1. ماسك الخيار

الخيار هو واحد من الخضراوات الأكثر شيوعًا في العناية بالبشرة، حيث يتميز بخصائصه المهدئة والمرطبة التي تساعد في تهدئة البشرة الحساسة والجافة وترطيبها.

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، بالإضافة إلى فيتامين C وحمض الكافيك، اللذين يساعدان في تقليل الانتفاخ والهالات السوداء.



طريقة التحضير:

قومي بتقطيع نصف خيارة ووضعها في الخلاط حتى تتحول إلى عصير.

ضعي العصير على البشرة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر، وستلاحظين نعومة وانتعاشًا فوريًّا.

هذا الماسك يُستخدم لجميع أنواع البشرة، ويُنصح باستخدامه بانتظام للمساعدة في تهدئة البشرة وإضفاء الحيوية عليها.

2. ماسك الطماطم

تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة مثل الليكوبين، الذي يساعد في محاربة الجذور الحرة، ويعمل على تفتيح البشرة وتنظيفها بعمق.

كما أن الطماطم تساعد في تقليل إفراز الزيوت الزائدة، ما يجعلها مناسبة بشكل خاص للبشرة الدهنية، إلا أنها تصلح لجميع أنواع البشرة إذا استُخدمت بانتظام.

طريقة التحضير:

قومي بتقطيع الطماطم إلى نصفين وافركيها برفق على البشرة، أو اهرسي نصف حبة طماطم وضعيها كقناع.

اتركي الماسك لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

يساهم هذا الماسك في تنقية البشرة وتوحيد لونها، وهو فعال في التخلص من آثار البقع الداكنة.

ماسك الطماطم، فيتو

3. ماسك الجزر والعسل

يُعتبر الجزر من الخضروات الغنية بفيتامين A ومضادات الأكسدة التي تساعد في تجديد خلايا البشرة ومنحها إشراقة صحية.

يمكن خلط الجزر بالعسل للحصول على ماسك مثالي لجميع أنواع البشرة، خاصة البشرة الجافة أو الحساسة، إذ يساهم العسل في ترطيب البشرة وتلطيفها.

طريقة التحضير:

قومي بسلق جزرة صغيرة واهرسيها حتى تصبح ناعمة.

أضيفي ملعقة من العسل وامزجي جيدًا.

ضعي الماسك على الوجه واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

يُعتبر هذا الماسك مثاليًا لترطيب البشرة وتجديدها، كما يمنحها نعومة ولمعانًا.

4. ماسك البطاطس

البطاطس غنية بالإنزيمات والفيتامينات التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، خاصة إذا كانت تحتوي على آثار للحبوب أو البقع الداكنة. بالإضافة إلى ذلك، تُساعد البطاطس في تهدئة التهيجات وتلطيف البشرة.

طريقة التحضير:

قومي ببشر نصف حبة بطاطس واستخلاص العصير منها.

ضعي العصير على البشرة باستخدام قطعة قطنية.

اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

يمكن استخدام ماسك البطاطس لجميع أنواع البشرة، ويُعد مناسبًا بشكل خاص للبشرة التي تعاني من تصبغات أو احمرار.

ماسك البطاطس

5. ماسك السبانخ والألوفيرا

السبانخ غنية بالفيتامينات A وC وE، وتُساعد على تجديد خلايا البشرة ومنحها نضارة. عند خلط السبانخ مع الألوفيرا، يتم الحصول على ماسك مثالي لترطيب البشرة وتهدئتها، مما يجعله خيارًا رائعًا لجميع أنواع البشرة.

طريقة التحضير:

قومي بخلط كمية صغيرة من أوراق السبانخ الطازجة في الخلاط.

أضيفي ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا وامزجي حتى تحصلي على مزيج ناعم.

ضعي الماسك على البشرة واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء.

يُساعد هذا الماسك على تنعيم البشرة وحمايتها من العوامل الخارجية.

نصائح عامة لاستخدام ماسكات الخضروات



ماسكات طبيعية

ولتحقيق أعلى استفادة من ماسكات الخضروات، اتبعي التعليمات التالية

تجربة الحساسية: يُنصح دائمًا بتجربة كمية صغيرة من الماسك على منطقة صغيرة من البشرة، خاصةً إذا كانت البشرة حساسة، للتأكد من عدم حدوث أي تهيج.

الانتظام: استخدام الماسكات بانتظام هو السر لتحقيق النتائج المرجوة، وينصح بتطبيق ماسك واحد أو اثنين أسبوعيًا.

ترطيب البشرة بعد الماسك: بعض الماسكات قد تسبب جفاف البشرة قليلًا، لذا من الجيد وضع مرطب خفيف بعد غسل الماسك.