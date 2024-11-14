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رياضة

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في افتتاح دورة شمال أفريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

منتخب الشباب، يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005 نظيره منتخب المغرب، في افتتاح التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، والتي تقام بمدينة الإسماعيلية في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري.

 

موعد مباراة منتخب مصر أمام المغرب والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام نظيره المغربي اليوم الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الافتتاحية بدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة.

وتنطلق صافرة مباراة شباب مصر أمام المغرب في تمام الثامنة مساءً، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

 

مواعيد مباريات منتخب الشباب في تصفيات شمال إفريقيا

مصر ضد المغرب - الثامنة مساء الخميس 14 نوفمبر 

مصر ضد الجزائر - الثامنة مساء الأحد 17 نوفمبر

مصر ضد ليبيا - الثامنة مساء الأربعاء 20 نوفمبر 

مصر ضد تونس - السادسة مساء الثلاثاء 26 نوفمبر 

مواعيد مباريات منتخب الشباب، فيتو
مواعيد مباريات منتخب الشباب، فيتو

 

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة المغرب

واختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005، أمس الأربعاء، تحضيراته لمواجهة نظيره منتخب المغرب، في الجولة الافتتاحية بدورة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري.

 

الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب مع ميكالي كلًّا من: إسلام الشاطر مدير المنتخب، والبرازيلي ريكاردو المدرب العام، وعلاء عبده المدرب الوطني، وموسيس مدرب الحراس، وليونياردو مدرب الأحمال، وجواو محلل الأداء، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي، وخالد سرحان المترجم، ود. هاجد العنتبلي طبيب المنتخب، ود. صلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي، وعمرو سلمان وأحمد إيهاب إداريين، وخالد فتحي وعباس حسانين للتدليك، وعلاء سعيد مدير المهمات.

 

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