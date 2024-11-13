منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور)

منتخب الناشئين، اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، استعداداته لمواجهة منتخب الجزائر غدًا الخميس، في ثاني مواجهات الفراعنة في تصفيات شمال إفريقيا التي تحتضنها المغرب.

الكومي يعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين

وحرص الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني من أجل مطالبتهم بنسيان مباراة المغرب الأخيرة التي خسرها المنتخب، والتفكير في المباريات المقبلة.

ويتبقى ثلاث مباريات للمنتخب المصري أمام الجزائر وتونس وليبيا، على أن يتحدد بعدها المنتخب الذي يتأهل لأمم إفريقيا.

وعقد الجهاز الفني اجتماعا مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، من أجل تحفيزهم على بذل أقصى ما لديهم من جهد في اللقاءات المتبقية بالتصفيات.

ويعقد الكاس محاضر فنية للاعبين اليوم، من أجل علاج الأخطاء التي ظهرت في لقاء المغرب، تجنبا لتكرارها في اللقاءات المقبلة.

منتخب مصر يخسر أمام المغرب بالخمسة

وخسر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب المغرب، بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة المغربية الإثنين الماضي، في الجولة الافتتاحية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

لا بديل عن الفوز أمام الجزائر

وبات منتخب مصر مطالبا بتحقيق الفوز أمام نظيره منتخب الجزائر في لقاء اليوم، إذا كان يرغب في الحفاظ على أماله في التأهل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين.