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خارج الحدود

محلل سياسي: تصريحات سموتريتش ترجمة واقعية لرغبة الاحتلال في ضم الضفة

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

قال سهيل خليلية، المحلل السياسي، إن ما قاله وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش عن ضم الضفة الغربية لإسرائيل ليس بعيدًا عن الواقع لأن ما يقوله سموتريتش ترجمة فعلية لإرادة حكومة الاحتلال فالظروف كلها مهيئة لهم فاليوم هم يمتلكوا معظم مقاعد الكنيسيت الإسرائيلي والدعم السياسي الدولي.

 

مناطق مستهدفة من الاحتلال الإسرائيلي 

وأضاف «خليلية»، خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحديث لا يدور عن ضم الضفة الغربية كلها ولكن الحديث يدور عن ضم جزء من المنطقة «ج»، وهذا شيء بدأ الاحتلال فيه منذ عقود من الزمن، لأن المناطق المستهدفة للضم هي مناطق يعلن عنها الاحتلال أنها مناطق عسكرية مغلقة أو مناطق محميات طبيعية وأنه يتحكم في الوجود الفلسطيني.

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مخطط الاحتلال الإسرائيلي

وتابع المحلل السياسي: « الاحتلال الإسرائيلي يخطط لبناء دولة للمستوطنين دولة لها حكم ذاتي وقوانينها وكل الأمور على الأرض تتجه لهذا الاتجاه».

 

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