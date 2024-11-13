الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

البرغوثي يعلق علي مخططات ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل

البرغوثي،فيتو
البرغوثي،فيتو

عقب مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، على التصريحات الإسرائيلية حول مخططات ضم الضفة الغربية إلى “إسرائيل”.

مخطط إسرائيل لضم الضفة الغربية 

وقال البرغوثي، إن النوايا الحقيقية للاحتلال واضحة منذ زمن بعيد وحتى قبل أن يدلي سموتريتش بتصريحه الأخير، وقد قال بعد أسبوع من توليه الوزارة بأن على إسرائيل أن تملأ الضفة بالمستوطنين والمستوطنات حتى يفقد الفلسطينيون كل أمل لهم بدولة مستقلة وبالتالي عليهم أن يرحلوا أو أن يرضخوا بالكامل أو يموتوا”.


وأضاف البرغوثي، “هذه حكومة فاشية ترتكب المجازر تلو المجازر في غزة ولبنان، الحركة الصهيونية تريد كل أرض فلسطين، وسموتريتش يريد أكثر من ذلك يريد الأردن وسوريا ولبنان وأجزاء من المملكة العربية السعودية”.

وأشار إلى، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تسمى صفقة القرن تسمح بضم إسرائيل لكل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

موقف ترامب من هذا المخطط

وبشأن ما إذا كان من الممكن أن يوافق دونالد ترامب على ضم إسرائيل للضفة قال البرغوثي “توقيت إعلان سموتريتش وسكوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنه متوافق معه، هو تمهيد لهذه الخطوة بمجيء ترامب، بعد أن استمعوا إلى ما قاله إنه اكتشف أن إسرائيل صغيرة الحجم وبحاجة إلى توسيع، وهم يعرفون أن ترامب في خطته التي تسمى صفقة القرن يسمح بضم كل المستوطنات في الضفة الغربية”.

 

وأضاف “نحن نتحدث عن شيء حاول ترامب فعله في إدارته السابقة وقد يحاول فعله الآن وهم يتجهون إلى ذلك، ولكن هذا الإعلان لن يكون بلا ثمن ولا يعني أن إسرائيل ستتحكم بكل ما يجري هنا”.

واستطرد البرغوثي قائلا: “هذا مستحيل بدليل أن الجيش الإسرائيل منذ 402 يوم في غزة لا نجح في اقتلاع المقاومة، ولا في فرض سيطرته العسكرية على القطاع، ولا في التطهير العرقي، ولا في استعادة أسراه، وهو عاجز عن تحقيق أهدافه”.

مبادلة الضفة بغزة

وبشأن ما يتردد من أن الهدف الحقيقي من الحرب على غزة هو مبادلة وقف الحرب بالضفة، قال البرغوثي “من الذي سيعطيهم الموافقة؟ إذا كانت هي الولايات المتحدة فهذا لا يعني شيئا بالنسبة لنا”، متابعًا: “ما دام الشعب الفلسطيني يرفض كل هذه الإجراءات الإسرائيلية لا قيمة لأي طرف يعطي لإسرائيل أي شيء”.

إنشاء قواعد عسكرية والإبادة الوحشية

وأشار البرغوثي إلى، أن “إسرائيل مخططها الحقيقي هو البقاء في قطاع غزة واستمرار احتلال القطاع بدليل إنشاء قواعد عسكرية والإبادة الوحشية الجارية الآن في القطاع.. هم لن يقايضوا غزة بالضفة ولن يقبل أحد أصلا هذه المقايضة”.

وأكد البرغوثي أن “الذي سيقرر المسار ميزان القوى ونضال الشعب الفلسطيني، وبالتالي يجب أن نتوحد كفلسطينيين لإفشال المخطط الإسرائيلي”.

 

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