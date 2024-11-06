الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد حسم مقعد أوهايو، الجمهوريون يتجاوزون حاجز الأغلبية في مجلس الشيوخ ويفوزون بالمقعد الـ50

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، أفادت وسائل إعلام أمريكي، أن  الجمهوريين تجاوزوا حاجز الأغلبية في مجلس الشيوخ وفازوا بمقعدهم الـ50 في المجلس بفوز بيرني مورينو في أوهايو.

وكانت النتائج الأولية لانتخابات الكونجرس، التي تجري بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أظهرت تقدم الجمهوريين في هذه الانتخابات على مستوى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وبعد ساعة ونصف الساعة من إغلاق مراكز الاقتراع في أولى الولايات يتقدم الجمهوريون بـ 39 مقعدا، مقابل 29 للديمقراطيين.

أما في مجلس النواب فيتقدم الجمهوريون بشكل واضح، بعد ضمان 20 مقعدًا، مقابل 4 فقط للديمقراطيين.


ويضم مجلس النواب 435 مقعدًا، فيما يضم مجلس الشيوخ 100 مقعد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 الجمهوريين مجلس الشيوخ بيرني مورينو أوهايو انتخابات الكونجرس الانتخابات الرئاسية الأمريكية مجلس النواب

الأكثر قراءة

كاميرا الهاتف فضحتها، موقف محرج كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

واقترب الحسم، ترامب يحصد 212 صوتا بالمجمع الانتخابي و113 لهاريس

سارة ماكبرايد، أول متحول جنسيا بشكل علني في الكونجرس الأمريكي

نجوم هوليوود ينشرون صورهم مع علامة التصويت في الانتخابات الأمريكية

بصورة مثيرة، محمد صلاح يحتفل برباعية باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

حملة هاريس تستعد لـ"جحيم قانوني" بعد إعلان نتائج الانتخابات

وسائل إعلام: ترامب يحصد حتى الآن 205 من أصوات المجمع الانتخابي وهاريس 117

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات دوري أبطال أوروبا

منوعات

المزيد

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

كاميرا الهاتف فضحتها، موقف محرج كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

سر "حج" آلاف الأمريكيين إلى قبر سوزان أنتوني في الانتخابات الأمريكية

الأغلى في تاريخ أمريكا، كم أنفق ترامب وهاريس على حملاتهما الانتخابية؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads