إعادة انتخاب بيلوسي لعضوية الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا

فازت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، بإعادة انتخابها لعضوية الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فقد فازت بيلوسي البالغة من العمر 84 عاما مجددا في انتخابات مجلس النواب الأمريكية عن مقعد الدائرة الانتخابية الـ11 في كاليفورنيا بعد فرز 42% من الأصوات في الولاية.

ووفقا للوكالة فقد حصلت بيلوسي على 81.5% من الأصوات، بينما حصل خصمها الجمهوري بروس لوي على 18.5% فقط من الأصوات.

فيما فازت الديمقراطية ديبي فاسرمان شولتس في انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الـ25 بولاية فلوريدا.

وذكرت شبكة CNN الأمريكية أن الحزب الجمهورى حصد 178 مقعدا في مجلس النواب مقابل 150 مقعدا للديمقراطيين.

وفاز الجمهوريون الثلاثاء، بمقعد كان يشغله الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية وست فرجينيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، حيث لم تصدر النتائج النهائية بعد.

وأفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأربعاء، بفوز الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس الشيوخ بعد حصوله على 51 مقعدا، مما يحرم الديمقراطيين من السيطرة على هذا المجلس.

ويحتدم الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات هذا العام، للسيطرة على الكونجرس في نسخته رقم 119 منذ إحداثه.

وتتوزع مقاعد مجلس الشيوخ التي يجري التصويت عليها هذا العام بين 11 يشغلها الجمهوريون، و19 مقعدا للديمقراطيين، وأربعة مقاعد يحتلها مستقلون يتحدون مع الديمقراطيين.

في يوم 5 نوفمبر شهدت الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية. وفيها يتنافس عن الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعن الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.

وإلى جانب الانتخابات الرئاسية، تجرى في 5 نوفمبر انتخابات أعضاء مجلس النواب بكامل قوامه، فضلا عن 33 عضوا في مجلس الشيوخ - أي ثلث جميع الولايات.