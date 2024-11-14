زوجة تعترض على طلب الطاعة أمام محكمة الأسرة: زوجي بخيل ويشوه سمعتي

تقدمت زوجة في محكمة الأسرة بجنوب الجيزة باعتراض على طلب الطاعة المقدم من زوجها، مطالبةً المحكمة بالنظر في تصرفاته التي اعتبرتها غير مسؤولة، وأكدت أنها تتعرض لإساءة مادية ومعنوية جراء تصرفاته.

وفي طلبها أمام قاضي الأسرة، سردت الزوجة تفاصيل من معاناتها مع زوجها، قائلةً: إنه لا يتحمل مسؤولياته كزوج، ويتسم بالبخل، حيث رفض تحمل مصاريف متابعة حملها الأول لدى أحد الأطباء، كما أنه امتنع عن الإنفاق عليها رغم مطالبتها المتكررة.

وأكدت الزوجة أن زوجها كان يهددها بالتطبيق القسري لطلب الطاعة، رغم تصرفاته التي لا تعكس أي التزام بالواجبات الزوجية.

وأضافت الزوجة أن زوجها قام ببيع شقة الزوجية بعد مرور تسعة أشهر فقط من الزواج، وأجبرها على الانتقال للعيش في شقة مستأجرة، مدعيًا أنه اضطر لبيع الشقة بسبب الديون، وهو ما اعتبرته الزوجة "كذبًا" إذ لم تقدم له أي دعم أو مساعدة في دفع تلك الديون.

واعتبرت الزوجة أن تصرفات زوجها تهدف إلى تشويه سمعتها، حيث ادعى في عدة مناسبات أن سبب المشاكل بينهما هو عدم تنفيذها لطلبات الطاعة، بينما كانت الحقيقة مغايرة تمامًا.

وأشارت الزوجة إلى أنها كانت مضطرة لترك منزل الزوجية بسبب استمراره في إهانتها بالكلمات والأفعال، ما دفعها إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة لتحصل على حكم يقف في صف حقوقها ويحقق العدالة في قضية الطاعة.

وأكدت الزوجة أنها لم تجد ملاذًا سوى المحكمة لتفصل في قضية الطاعة، مشيرة إلى أن محكمة الأسرة هي الجهة الوحيدة القادرة على مساعدتها في مواجهة تصرفات زوجها غير المسؤولة و"الكاذبة".