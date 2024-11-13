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حوادث

تموين الجيزة تضبط صاحب محل لبيع اللحوم الفاسدة في البدرشين(صور)

ضبط لحوم دواجن فاسدة
ضبط لحوم دواجن فاسدة بالبدرشين، فيتو

ألقت قوات مباحث تموين الجيزة القبض على صاحب محل لبيع اللحوم بدائرة مركز شرطة البدرشين وذلك عقب أن تمكنت بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بمحافظة الجيزة من ضبط 2.250 طن لحوم مجهولة المصدر تستخدم  للفرم لعمل الحواوشى داخل محل بقرية العزيزية بدائرة مركز شرطة البدرشين خلال حملة مشتركة،  وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وتحرر المحضر اللازم وجار إحالة المتهم للنيابة العامة.


كما تمكنت أيضا مباحث التموين  من  ضبط صاحب محل لبيع الدواجن عقب ضبط  5 طن من جلود وعظم ودهون الدواجن لتصنيع لحوم اللانشون والبرجر والسجق غير صالحة للاستهلاك
اتمسكت  بمخزن بدائرة قسم شرطة الوراق الجيزة وتحررت المحاضر اللازمة وأحالت المتهمين للنيابة العامة

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قوات مباحث تموين الجيزة مركز شرطة البدرشين إدارة الطب البيطرى

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