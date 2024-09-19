شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية توضح حالة السوق مع قرب بدء العام الدراسي

يبدأ العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر 2024؛ الذي يستعد له المواطنون بشراء الأحذية والمنتجات الجلدية إضافة إلى الزي الرسمي للمدرسة، فما هو وضع قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية مع قرب العام الدراسي الجديد؟

شراء المواطنين لمستلزمات الدراسة حسب إمكانياتهم

قال شريف يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شعبة تجار الأحذية والمنتجات الجلدية بالغرفة، إن استعدادات المواطنين للعام الدراسي وشرائهم المستلزمات المدرسية؛ يكون حسب الإمكانيات المادية لهم.

طلاب المدارس الدولية يقبلون على شراء «البراندات»

وأوضح «يحيى» أن الأحذية والشنط التي يقبل عليها طلاب المدارس الدولية التي بدأ العام الدراسي فيها يوم 8 سبتمبر؛ يختلف سعرها تمامًا عن أسعار نظيرتها في السوق المحلي، خاصة وأنهم يقبلون على شراء الأحذية والمنتجات الجلدية من العلامات التجارية الشهيرة«البراندات».

الأحذية والمنتجات الجلدية متوفرة في المحال التجارية

وأشار «يحي» إلى أن بالنسبة للعام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية؛ فإن الأحذية والمنتجات الجلدية متوفرة في المحال التجارية، وأيضًا في معارض «أهلًا مدارس 2024» التي انطلقت خلال الشهر الجاري، بنسب تخفيضات تصل لـ 30 % على جميع السلع المعروضة في المعرض.

شريف يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

خصومات معرض أهلًا مدارس ساهمت في عدم رفع أسعار السلع

وأضاف: أن الخصومات المقدمة على أسعار السلع المعروضة في «أهلًا مدارس 2024» ساهمت في عدم رفع سعرها كثيرًا عن العام الماضي، بل تعد أسعار السلع نفسها العام الماضي وإذ زادات ستكون زيادة بنسبة لا تذكر أو محدودة.

إقبال متزايد على شراء الأحذية الرياضية على خلاف المعتاد كل عام دراسي

وقال شريف يحيى إن خلال استعدادات المواطنين للعام الدراسي الجديد؛ كان الإقبال متزايدًا على شراء الأحذية الرياضية وليس الجلد الطبيعي؛ أوالأحذية التقليدية المتعارف عليها للمدارس، وذلك على خلال المعتاد كل عام دراسي.

أهلًا مدارس نجح في توفير السلع بكميات كبيرة وأسعار تنافسية

وأضاف: أن معرض أهلًا مدارس 2024 الذي تنظمه غرفة القاهرة التجارية نجح في توفير السلع المتنوعة داخل المعرض بكميات أكبر من المواسم السابقة، وبأسعار تنافسية عن نظيرتها في الأسواق، وهذا نتيجة طبيعة للتحضيرات والاستعدادات التي قامت بها الغرفة؛ فضلًا عن دقة اختيار العارضين من جهة أخرى.

أهلًا مدارس يخدم المعلم والطالب من مختلف الفئات العمرية

وتابع: أن معرض أهلًا مدارس 2024 يخدم الطالب من مختلف الفئات العمرية من مرحلة الحضانة إلى الجامعة، كما كان للمعلمين والمعلمات حظ في الخدمات والسلع المقدمة داخل المعرض.