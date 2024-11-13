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رياضة

بعد خماسية المغرب، موعد مباراة منتخب مصر 2008 أمام الجزائر

منتخب مصر2008، فيتو
منتخب مصر2008، فيتو

منتخب الناشئين، يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، لمواجهة نظيره منتخب الجزائر، في الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة.

موعد مباراة منتخب 2008 أمام الجزائر 

 ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر 2008 أمام  الجزائر، في الخامسة غدا الخميس على ملعب آب جيكو بالمغرب، في الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة.

ويخوض منتخب الناشئين مواليد 2008 مرانًا خفيفًا مساء اليوم الأربعاء، تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس على أحد الملاعب الفرعية القريبة من مقر إقامته بالعاصمة المغربية.

 

منتخب مصر يخسر أمام المغرب بالخمسة

وخسر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب المغرب، بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة المغربية الإثنين الماضي، في الجولة الافتتاحية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

 

لا بديل عن الفوز أمام الجزائر

وبات منتخب مصر مطالبا بتحقيق الفوز أمام نظيره منتخب الجزائر في لقاء اليوم، إذا كان يرغب في الحفاظ على أماله في التأهل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين.

 

وبدأ منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تصفيات شمال إفريقيا للناشئين التي تقام على الأراضي المغربية، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، بمواجهة نظيره المغربي، ويتأهل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين، المنتخبين صاحبا المركزين الأول والثاني فقط في التصفيات.

مران منتخب الناشئين أمس السبت، فيتو
مران منتخب الناشئين إستعدادا لمواجهة المغرب، فيتو

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب في الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر المقبلين.

ويلتقي منتخب مصر مع الجزائر بعد لقاء المغرب، ويخوض ثالث مبارياته أمام تونس، ثم يختتم التصفيات بمواجهة ليبيا.

 

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرًا فنيًّا، ووليد مهدي مديرًا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربًا للأحمال،  ومحمد الصايغ منسقًا إعلاميًّا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

 

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