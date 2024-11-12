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رياضة

أحمد بلال: خسارة منتخب الناشئين أمام المغرب "فضيحة ومهزلة" كبرى للكرة المصرية

أحمد بلال، فيتو
أحمد بلال، فيتو

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن خسارة منتخب 2008 أمام المغرب مستفزة لأقصى درجة، مشيرًا إلى أن ما حدث "مهزلة" والفريق المصري ظهر بشكل سيئ للغاية، مؤكدًا بأنه لا يريد القسوة على اللاعبين، لكن الفريق قدم مستوى ضعيف للغاية حتى في المباريات الودية أمام روسيا، التي لم تلعب مطلقًا على المستوى الدولي.

 

فضائح كثيرة لمجلس اتحاد الكرة 

وقال نجم الأهلي السابق عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "من المسؤول عن ظاهرة التسنين التي تم اكتشافها في صفوف منتخب مصر، رغم أننا كنا نقوم باعداد وتجهيز المنتخب منذ عام ونصف، هناك فضائح كثيرة لمجلس إدارة اتحاد الكرة، منها منتخب 2003 الذي لم يسجل أي هدف في بطولة أمم إفريقيا، بالإضافة لسقوط منتخب 2006 في الدورة المجمعة بتونس العام الماضي ولم نصعد لتصفيات كأس إفريقيا، ثم الخسارة المهينة أمام المغرب لمنتخب 2008".

وأضاف بلال: "منتخب مصر 2008 ظهر بلا شكل ولا تكتيك (صفر كبير)، بخلاف فشل منتخب مصر الأولمبي الذي خسرنا فيه 6 - صفر أمام المغرب، وكان من الممكن تحقيق ميدالية، البعض كان يقول إن بركات اختار ميكالي وبعد تلك الخسارة الكل كان يتنصل منها".

وزاد: "الأهداف التي سكنت شباك منتخب 2008 فضيحة وكارثة، سجلنا ركلة جزاء، وبعدها استقبلنا الهدف الخامس بشكل كارثي، وكأننا كنا في تقسيمة وليست مباراة، ما حدث كان تهريج واضح ولم يحدث في مباراة خماسية، أو حتى مباريات المدارس.. ما يحدث إهدار لأجيال كان من الممكن أن يكون لهم مستقبل جيد في الكرة المصرية، ولا أحد يعرف من يدير كرة القدم في اتحاد الكرة، حازم إمام لا يذهب لاتحاد الكرة منذ سبعة أشهر".

وتابع: "احترم جميع الأعضاء ولا يوجد خلاف شخصي معهم، لكن العمل الإداري عليه خلاف كبير، نريد أن نعرف من يدير منظومة الكرة في مصر، من يفهم في الكرة أو لديه خبرات، حتى حازم إمام يقول أنه بعيد منذ فترة".

وواصل: "هاني أبوريدة كان له دورًا كبيرًا في نجاح معسكرات منتخب مصر خلال فترات سابقة في وجوده، واللاعب الناشئ كان يلعب مباريات كثيرة دوليًّا من أجل التعود على المباريات أمام المنتخبات الكبرى، وهو ما ساهم في أن لاعبين صغار تشارك مع المنتخب الأول بشكل أساسي في عهود سابقة".

وأردف: "حاليًّا في قطاعات الناشئين لا يوجد مدربين جيدين، في الأهلي تدرب على يد مدربين كبار مثل علاء ميهوب وضياء السيد ومختار وأحمد عبد الباقي ومحمد عامر وفوزي سكوتي وصفوت عبد الحليم، والكابتن ميمي الشربيني كان رئيسًا للقطاع، ثم تولي محمد رمضان ومعه زكريا ناصف، لعبت منذ عام 94 لمنتخبات مصر، والقطاع كان يفرز نجومًا عديدة للفريق الأول".

وأشار إلى أن هناك لاعبين يتم تصنيفهم كناشئين مثل أسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وغيرهم، مؤكدا بأنه لا يعقل أن يصل اللاعب لهذا السن ولا يلعب أساسيًّا في منتخب مصر.

 

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أحمد بلال منتخب 2008 المغرب اتحاد الكرة

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