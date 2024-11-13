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خارج الحدود

أكسيوس: نتنياهو يرغب في إنهاء حرب لبنان خلال أسابيع

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

 نقل موقع أكسيوس الأمريكي، في تقرير له اليوم الأربعاء عن مسئولين قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار لإدارة الرئيس جو بايدن أنه يريد إنهاء الحرب في لبنان خلال أسابيع.

نتنياهو يرغب في إنهاء حرب لبنان خلال أسابيع 

ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي، لم يسمه، قوله إن اجتماعات الوزير الإسرائيلي رون ديرمر بواشنطن بشأن وقف إطلاق النار في لبنان كانت مثمرة.

وفي السياق ذاته قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين، اليوم الأربعاء، إنه يأمل  في تحقيق وقف قريب لإطلاق النار في لبنان.

 

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ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن هوكشتاين، قوله إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان قريبًا.

في حين قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: إن الأولوية للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وتطبيق القرار الأممي 1701.

 

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نتنياهو لبنان بايدن إسرائيل

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