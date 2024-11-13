المحكمة المركزية بالقدس ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا فساد

رفضت المحكمة المركزية في القدس اليوم الأربعاء، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل موعد شهادته في قضايا فساد.

المحكمة ترفض طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا فساد



وخلال جلسة المحكمة، قال عميت حداد، محامي نتنياهو، إن الأخير ليس متفرغا للإدلاء بشهادته، وسنطلب التأجيل لخمسة أشهر كي نحصل على (تأجيل لمدة) شهرين ونصف الشهر".

موعد إدلاء نتنياهو بشهادته



ومن المقرر أن يدلي نتنياهو بشهادته في الثاني من ديسمبر القادم، وقدم محامو نتنياهو، مطلع الأسبوع الجاري، طلبا لتأجيل الموعد إلى شهر فبراير، بعد أن كانت المحكمة أجلت الاستماع لشهادته في يوليو الماضي.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو 2020. ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا تتطلب المحاكمة استقالة نتنياهو من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، إلا أنه ينفي ذلك. ويتهم قادة في المعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة، وفتح جبهة حرب على لبنان، بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة، ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر 2023.