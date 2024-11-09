السبت 09 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

بايدن وترامب يجتمعان لبحث تفاصيل انتقال السلطة الأربعاء المقبل

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

ذكرت إدارة البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الأربعاء، بشأن الانتقال المرتقب للسلطة في البلاد.

لقاء يجمع بايدن وترامب

وأضاف بيان البيت الأبيض أن اللقاء بين الرئيس الحالي والقادم يتم يوم الأربعاء الساعة 11 صباحا، كما سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

وفي وقت سابق، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن فريق بايدن يعمل على ترتيب اجتماع انتقالي مع ترامب، وأنه بات يناقش عملية الانتقال المقبلة مع فريق الرئيس القادم.

و فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، بعد أن كان قد تولى الرئاسة الأمريكية بعد انتخابات 2016، ليصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن الـ19 يعود إلى البيت الأبيض، بعد انقطاع دام 4 أعوام.

هاريس تقر الهزيمة 

وخاطبت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، مؤيديها وقالت إنها أقرت بالهزيمة، بينما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ترامب وهنأه. ومن المقرر أن يصوت المجمع الانتخابي ممثلًا الولايات للمرشحين وفقا لإرادة الناخبين، وسيصادق الكونجرس، على نتائج التصويت في 6 يناير، وسيتم التنصيب في 20 يناير.

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