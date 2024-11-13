التامين الصحي ينظم دورة تدريبية للصيادلة في الشرقية

حضر الدكتور رضا الديب مديرعام فرع التامين الصحى بمحافظة الشرقية الدورة التدريبية للصيادلة بخصوص الأعمال الإدارية والفنية في الصيدليات والمخازن

تنظيم عمل الصيدليات والمخازن

حيث تناولت الدورة تنظيم عمل الصيدليات والمخازن والاستلام والفحص و كيفية استلام الطلبيات وأساليب الفحص وأنواع المخازن وأيضا أنواع الدفاتر والمستندات والعناية بها، ومدد الحفظ، حيث تحدثت الدورة عن الدورة المستندية والجرد الدوري والسنوي

الإشادة بدور الصيادلة بالفرع

القى مدير عام الفرع كلمة رحب فيها بكافة بالحضور واشاد بدور الصيادلة فى جميع وحدات الفرع والمناطق وقد قام بالمناقشة الدكتورة شرين جابر مدير اداره التموين الطبي والصيدليات والدكتورة مني رئيس قسم الصيدليات وهناء حفنى مدير المخازن الطبية والدكتور رودينة ماهر التفتيش الصيدلي والدكتورة إيناس قسم المشتريات

توجيهات وزير الصحة ورئيس الهيئة

يأتى ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والدكتور محمد السيد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى بضرورة عقد دورات تدربيبة لكل أطباء وتمريض الفرع حتى يتمكن كل ذى عمل من عمله وللصالح العام

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