الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر

محمود صابر لاعب النجوم
محمود صابر لاعب النجوم السابق، فيتو

بيراميدز، أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، أن رفض المحكمة الرياضية الدولية "كاس" القضية المرفوعة من نادي النجوم ضد الاتحادين المصري والإفريقي ونادي بيراميدز لمنعه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

 

النجوم لم يسدد رسوم التقاضي

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "تم رفض دعوى نادي النجوم بسبب عدم قدرته على دفع 100 ألف فرنك سويسري، والمحكمة الرياضية أقرت بتحميله 2000 فرنك سويسري مساهمة في الأتعاب، والقرار لا يوقف القيد مطلقًا كما يزعم البعض".

 

بيراميدز يستحق 2000 فرنك

وأضاف: "من حق بيراميدز التقدم بطلب للاتحاد المصري للحصول على 2000 فرنك بعد إلغاء القضية التي تخص سحب رخصة النادي من المشاركة في دوري الأبطال".

وأكمل: "بيراميدز لديه حكم نهائي بالحصول على أكثر من 10 ملايين جنيه قيمة مستحقات متأخرة في صفقة محمود صابر".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بيراميدز المحكمة الرياضية الدولية كاس نادي النجوم دوري أبطال أفريقيا محمود صابر

مواد متعلقة

الكاف يخطر بيراميدز بمواعيد أول 3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا

كاس تصدر حكمًا برفض دعوى نادي النجوم ضد بيراميدز

بلال: محمود صابر من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر

محمود صابر: هنموت نفسنا عشان نفوز بالبرونزية أمام المغرب

الأكثر قراءة

أزمة سد النهضة تصل للتهديد بالحرب، وإثيوبيا تطالب بالحوار كسبيل للحل

متصورين بسلاح ناري، هاتف نجل داعية سلفي يقود الشرطة لضبط أبناء عمته

موعد ومكان تشييع جنازة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى

محامي سيف الجزيري يكشف موقف اللاعب من شكوى الزمالك في الفيفا

استخدموا بصمة أصابع سيليكون، إحالة 11 عاملا بصحة "السنطة" للتحقيق

أغراهم بالأرباح ولهف 2 مليون، كيف أوقع موظف وزوجته ونجله المواطنين في فخ تجارة الذهب بشبرا

شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري

منوعات

المزيد

الملكة كاميلا تتغيب عن حدث مهم بسبب مرض مفاجئ

فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

إقرار قانون روسي يحظر التشجيع على عدم الإنجاب

تحذير جديد في مناطق إسبانية من خطورة الأمطار الغزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هتشتري الأرز بكام النهاردة

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

بعد زيادة سعر السجائر، هل ترتفع أسعار المعسل؟ الشعبة توضح

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

الأحاديث الواردة في سورة العنكبوت وأسماؤها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads