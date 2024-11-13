خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر
بيراميدز، أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، أن رفض المحكمة الرياضية الدولية "كاس" القضية المرفوعة من نادي النجوم ضد الاتحادين المصري والإفريقي ونادي بيراميدز لمنعه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.
النجوم لم يسدد رسوم التقاضي
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "تم رفض دعوى نادي النجوم بسبب عدم قدرته على دفع 100 ألف فرنك سويسري، والمحكمة الرياضية أقرت بتحميله 2000 فرنك سويسري مساهمة في الأتعاب، والقرار لا يوقف القيد مطلقًا كما يزعم البعض".
بيراميدز يستحق 2000 فرنك
وأضاف: "من حق بيراميدز التقدم بطلب للاتحاد المصري للحصول على 2000 فرنك بعد إلغاء القضية التي تخص سحب رخصة النادي من المشاركة في دوري الأبطال".
وأكمل: "بيراميدز لديه حكم نهائي بالحصول على أكثر من 10 ملايين جنيه قيمة مستحقات متأخرة في صفقة محمود صابر".
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