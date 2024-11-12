الكاف يخطر بيراميدز بمواعيد أول 3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا

تلقى نادي بيراميدز اليوم الثلاثاء، إخطارا رسميا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتحديد مواعيد أول 3 جولات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض بيراميدز منافسات المجموعة الرابعة بدوري الأبطال بجانب الترجي التونسي وساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي.

ويلعب بيراميدز في الجولة الأولى ضد ساجرادا الأنجولي في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 26 نوفمبر الجاري.



فيما يخوض مواجهة الجولة الثانية بدوري الأبطال يوم 8 ديسمبر المقبل ضد دجوليبا المالي في ملعب الأخير بالعاصمة باماكو، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

بينما يلعب بيراميدز ضد الترجي التونسي يوم 14 ديسمبر بالجولة الثالثة على ملعب "حمادي العقربي" في رادس، الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.