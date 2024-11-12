الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كاس تصدر حكمًا برفض دعوى نادي النجوم ضد بيراميدز

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" حكما برفض الدعوى التي تقدم بها نادي النجوم ضد نادي بيراميدز إلى اتحاد الكرة المصري والتي يطالب فيها بسحب الترخيص الممنوح للنادي من قبل لجنة التراخيص بالاتحاد من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومطالبة الكاف باستبعاد النادي من البطولة.

وأكدت المحكمة في حكمها أن طلب نادي النجوم من اتحاد الكرة غير قانوني ومخالف للوائح وأمرت برفض الطلب وإزالته تماما من اتحاد الكرة المصري لعدم قانونيته.

وأصدرت المحكمة كذلك في ذات الحكم، قرارها بتغريم نادي النجوم مبلغًا ماليًّا يدفع لنادي بيراميدز قيمة مساهمة في تكاليف الدعوى القضائية طبقًا لما تنص عليه اللوائح  .

وبناء عليه أصبح من حق نادي بيراميدز المطالبة بإيقاف القيد لنادي النجوم حال عدم تسديدهم للغرامة في موعد أقصاه ١٠ أيام من إرسال الخطاب.

موعد وحكام مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة بيراميدز القادمة بعد الفوز على إنبي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

بيراميدز نادي بيراميدز كاس نادي النجوم دوري أبطال أفريقيا يطالب

مواد متعلقة

إصابة لاعب المصري بتمزق في العضلة الخلفية

مصر تحصد 29 ميدالية في البطولة الأفريقية للتجديف

موعد وحكام مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري أبطال إفريقيا

محمد سلامة: البطولة الأفريقية للتجديف أقيمت بالجهود الذاتية

المصري: فحوصات طبية لتحديد إصابة خالد الغندور

علي ماهر يمنح لاعبي المصري راحة سلبية يومين قبل الاستعداد للزمالك

رقم جديد لـ آرني سلوت في البريميرليج بعد الفوز على أستون فيلا

صلاح يلاحق هالاند، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

انهيار أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في الصاغة

بعد فيديو طبيبة النساء، كيف تتعامل المستشفيات مع أطفال السفاح

انخفاض كبير فى سعر الجنيه الذهب، أقل من 30 ألف جنيه فى الصاغة

انخفاض الطماطم وارتفاع البصل، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

تربطه صلة نسب مع ترامب.. من هو مسعد بولس حلقة الوصل في التسوية بين حزب الله وإسرائيل (فيديوجراف)

حبس إمام عاشور 6 أشهر في اتهامه بالتعدي على فرد أمن

شفت العصفورة، تعليق صادم من توفيق عكاشة على أزمة الطبيبة وسام شعيب بقضية حمل السفاح

منوعات

المزيد

الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

رائد فضاء يوضح سبب دخول طاقم كرو 8 للمستشفى بعد عودتهم للأرض

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع

الأسطورة واليوتيوبر، ما المبلغ الذي يتقاضاه مايك تايسون مقابل مواجهة جيك بول؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

8 مباريات نارية لـ الزمالك حتى نهاية عام 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جزاء اختيار الله ورسوله والآخرة، تفسير الشعراوي للآية 29 بسورة الأحزاب (فيديو)

"زي النهارده" من 157 سنة، مولد مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية، الشيخ سلامة الراضي

فضائل سورة الحج وآراء العلماء في مكان نزولها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads