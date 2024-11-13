انطلاق مبادرة شبابنا مستقبلنا بمركز ببلبيس في الشرقية

شهد مركز بلبيس بمحافظة الشرقية عمل أنشطة توعية تفاعلية بمعهد ميت جابر الابتدائى الأزهري وميت جابر الإعدادي الأزهري، ومدرسة ميت جابر الإعدادية المشتركة بالوحدة المحلية البلاشون.

جرى ذلك تحت رعاية الدكتورجلال عبدالكريم رئيس مركزومدينة بلبيس، حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع بلبيس بالمشاركة مع الدكتورة وفاء طلبة مديرة عام الإدارة التعليمية فى انطلاق مبادرة شبابنا مستقبلنا

تنظيم ندوات تفاعلية

وأيضا قامت بتنظيم ندوات توعية تفاعلية لمعهد ميت جابر الابتدائى الأزهري ومعهد ميت جابر الإعدادي الأزهري ومدرسة ميت جابر الإعدادية المشتركة بالوحدة المحلية البلاشون التابعة لمركز بلبيس تحت اشراف محمد أبو شوشة مدير الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئول التوعية ببلبيس

تنوع الأنشطة ما بين ورشة عمل وارسم ولون

هذا وقد تنوعت الأنشطة ما بين ورشة ارسم ولون وألعاب تفاعلية ( السلم المائى- المتحري الصغير-العاب تجميع البازل) وندوات توعية عن ترشيد استهلاك المياه وورش سباكة بسيطة وتدريب الطلاب عمليا علي إصلاح تسريبات المياه، وعمل مسابقات وتوزيع هدايا رمزية علي المتميزين وتركيب قطع موفرة

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