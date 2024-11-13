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الجيزاوي يفتتح معرض منتجات جامعة بنها

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

 افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض الجامعة للمنتجات الغذائية، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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 جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتور السيد الملقي القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة نهاد البرقي وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف عواد وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد خاطر وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب. 


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها علي تنظيم هذه المعارض علي مدار العام، انطلاقا من الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعة، لتوفير المنتجات والسلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن المعرض يأتى فى إطار فعاليات الجامعة للمشاركة فى مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".
وأشاد " الجيزاوي "  بتنوع المنتجات وجودتها وتغطيتها لكافة الاحتياجات الأساسية والتي تباع بأسعار مناسبة، لافتا أن المعرض ضم منتجات كليات الزراعة، والطب البيطري، والعلوم، والتربية النوعية، والفنون التطبيقية.
من جانبه قال الدكتور السيد فوده أن الجامعة تسعى بصفة مستمرة العمل على تقديم المزيد من الخدمات للمجتمع ولأبناء الجامعة، مشيرا إلى أن المعرض ضم منتجات غذائية شملت " اللحوم، والبيض، والسمك، والأرانب، والألبان، والزبادى، والأرز، والسكر، والمكرونة، والسمن، والمنظفات الصناعية، والمشغولات اليدوية  ".

 

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة مبادرة بداية جديدة

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