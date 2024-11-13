جامعة بنها تحصد المركز الأول في بطولة أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حصول الجامعة على المركز الأول في بطولة أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية، عن فوز الطالبة منة الله أحمد محمد بكلية التربية الرياضية علي المركز الأول والميدالية الذهبية في السباحة في أولمبياد الفتاة الجامعية المقامة بالإسكندرية تحت شعار "من أجل صحة أفضل لطالبات مصر" بمشاركة 500 طالبة يمثلون 21 جامعة مصرية.
طالبة بجامعة بنها تحصد المركز الأول في بطولة أولمبياد الفتاة الجامعية
وهنأ " الجيزاوي " الطالبة لتفوقها الرياضي، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.
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