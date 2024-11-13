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رياضة

الكاميرون تتعادل أمام ناميبيا في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون

تصفيات أمم أفريقيا، انتهت مواجهة الكاميرون وناميبيا بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما بافتتاح مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب أورلاندو في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، لم يتمكن أي من الفريقين من التسجيل لمدة 90 دقيقة حيث لم يكن من الممكن لعب المباراة في ناميبيا لعدم وجود ملعب مؤهل هناك.

يذكر أن منتخب الكاميرون ضمن التأهل منذ الجولة الماضية، فيما فقد منتخب ناميبيا فرص المنافسة لتصبح المباراة مجرد تحصيل حاصل.

وحسم منتخب الكاميرون تأهله إلى النهائيات بينما يخوض ناميبيا، المواجهة دون آمال في المنافسة بعد أن فقد فرصته تمامًا في بلوغ كأس أمم إفريقيا.

بتلك النتيجة ويحتل منتخب الكاميرون صدارة المجموعة العاشرة للتصفيات برصيد 11 نقطة، بينما يأتي منتخب ناميبيا، في المركز الرابع برصيد نقطة يتيمة.


مواعيد مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025
 

الأربعاء 13 نوفمبر

نامبيا ضد الكاميرون - 3 عصرًا.

ليبيريا ضد توجو - 6 مساءً.

تشاد ضد سيراليون - 9 مساءً.

الخميس 14 نوفمبر

غينيا الإستوائية ضد الجزائر - 3 عصرًا.

ليسوتو ضد جمهورية أفريقيا الوسطى - 3 عصرًا.

جنوب السودان ضد الكونغو - 3 عصرًا.

بوروندي ضد مالاوي - 5 مساءً.

رواندا ضد ليبيا - 6 مساءً.

النيجر ضد السودان - 6 مساءً.

مدغشقر ضد تونس - 6 مساءً.

بنين ضد نيجيريا - 9 مساءً.

بوركينا فاسو ضد السنغال - 9 مساءً.

الجمعة 15 نوفمبر

بوتسوانا ضد موريتانيا - 3 عصرًا.

أوغندا ضد جنوب أفريقيا - 3 عصرًا.

موزمبيق ضد مالي - 6 مساءً.

الرأس الأخضر ضد مصر - 6 مساءً.

زامبيا ضد ساحل العاج - 6 مساءً.

زيمبابوي ضد كينيا  - 6 مساءً.

إسواتيني ضد غينيا بيساو - 6 مساءً.

جامبيا ضد جزر القمر - 9 مساءً.

أنجولا ضد غانا  - 9 مساءً.

الجابون ضد المغرب  - 9 مساءً.

السبت 16 نوفمبر

إثيوبيا ضد تنزانيا - 6 مساءً.

غينيا ضد الكونغو الديمقراطية  - 9 مساءً.

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