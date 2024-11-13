محافظ أسيوط يكلف بدراسة الاستفادة من أماكن فضاء غير مستغلة بأبوتيج

واصل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط جولاته الدورية لمتابعة أعمال إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة بعدد من شوارع مدينة أبوتيج ضمن جولاته الميدانية لمتابعة مدى تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة اللواء عبد الله أبوالنجا مستشار المحافظة لشئون الإنتاج والثروة الحيوانية، والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظة لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة.

محافظ أسيوط يوجه عدم التهاون مع أي مخالفات

تفقد محافظ أسيوط، عددًا من الشوارع والميادين بمدينة أبوتيج تم خلالها رصد عدد من المخالفات والإشغالات والتعديات على الأرصفة والشوارع التي تتسبب في الاختناقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري بالشوارع، موجهًا برفعها وتكثيف الحملات بشكل دوري لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى وعدم التهاون مع أي مخالفات على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

كما تفقد المحافظ ـ خلال الجولة ـ قطعة أرض فضاء كانت مخصصة لمحطة مياه شرب متوقفة بشارع أبوالحجاج خلف لوحة توزيع كهرباء أبوتيج بها تلال من القمامة، حيث وجه برفع تلك المخلفات بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية للمركز ووحدة مشروع الإنقاذ السريع التابع للمحافظة وتكليف مسئولي شركة الكهرباء بأبوتيج برفع الكابلات غير المستغلة ومراجعة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدى استغلال المحطة من عدمه لتعظيم الاستفادة منها.

محافظ أسيوط يوجه بدراسة الإستفادة من أماكن فضاء غير مستغلة بمدينة أبوتيج

ووجه محافظ أسيوط بدراسة الإستفادة من أماكن وقطع أرض فضاء غير مستغلة بمدينة أبوتيج تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج كقطعة أرض كائنة أمام مجمع محاكم أبوتيج الإبتدائي وأخرى أمام بنك ناصر ودراسة إنشاء مبنى سكني ومحلات تجارية بمشاركة مديرية الإسكان ضمن الجهود المبذولة للمحافظة لتعظيم الموارد والاستفادة من تلك الأماكن والأصول المملوكة والمتاحة لدينا في تنمية الموارد الذاتية للمركز وزيادة العوائد الإقتصادية، كما كلف المحافظ مسئولي مركز ومدينة أبوتيج بإنشاء مطب صناعي أمام شارع المطرانية لتقليل سرعات المركبات والسيارات استجابة لطلب إحدى المواطنات خلال الجولة، مشيرًا إلى أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم في القطاعات المختلفة والاستجابة لتطلعاتهم وفقًا للإمكانيات المتاحة.

وخلال جولته التفقدية بشوارع مدينة أبوتيج سيرًا على الأقدام ـ لاحظ محافظ أسيوط؛ وجود شدة خشبية وأعمال بناء بمنزل دون سند قانوني وعلى الفور وجه بإزالة مخالفة البناء وفك الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وتحرير محضر بالواقعة.

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