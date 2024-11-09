جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل "لون حياتك" ضمن مبادرة بداية

نظّمت جامعة أسيوط، ورشة عمل بعنوان؛ "لون حياتك"، ضمن المبادرة الرئاسية" بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة.

حاضر في ورشة العمل؛ الدكتور محمود فوزي مدرس الرسم والتصوير بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والدكتورة منة الله إسماعيل، والدكتورة فاطمة فرغلى مدرستي الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية.

وشارك فى تنظيم الورشة؛ الدكتورة إيناس ضاحي أستاذ التصوير بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والمنسق الفنى للورشة، والأستاذة ريهام الحفناوى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمنسق الإداري للورشة، بحضور: عدد من عمداء، ووكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب، والطلبات من مختلف الكليات.

استخدام الدلالات النفسية للألوان فى المعمار الداخلي

أوضح الدكتور أحمد المنشاوى، أن ورشة العمل تستهدف مجموعة واسعة من الموضوعات التي تغطي المجالات المختلفة في فهم معاني الألوان، وأهميتها، ودورها فى حياة وسلوكيات الفرد، فضلًا عن التعرف على كيفية استخدام الدلالات النفسية للألوان فى المعمار الداخلي، وتنسيق الأزياء، لما لها من تأثيرات نفسية مباشرة وغير مباشرة على النفس البشرية.

وأشار الدكتور محمود عبدالعليم؛ إلى أن اللون له أدوار متعددة ومهمة فى الحياة اليومية، والتي تؤثر على انطباع الإنسان عن الأماكن، والأشخاص، وتميز الأشياء وتنظيمها، لافتًا: أن الورشة تأتى فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان".

ومن جانبه، تحدث الدكتور خالد صلاح، خلال محاضرته والتي حملت عنوان" اللون فى العمارة الداخلية"، عن الأدوار التى يؤديها اللون فى التصميم الداخلي للمبانى، والعوامل المؤثرة على اختيار الألوان، وأساليب اختيار الخطة اللونية للفراغات الداخلية.

واستعرض الدكتور محمود فوزى؛ التأثيرات السيكولوجية لتحولات الدلالات اللونية عند الفرد، ومجموعة النظم، والروابط التى تحدد الأبعاد الرمزية للألوان مثل: النظم الاجتماعية، العقائدية، التاريخية، السياسية، الجغرافية، السيكولوجية، إلى جانب المفاهيم المتباينة فى الدلالات الرمزية لمختارات من اللون.

وتحدثت كلٍ من الدكتورة منة الله إسماعيل، والدكتورة فاطمة فرغلي، خلال محاضرتهما والتي جاءت بعنوان"دور اللون فى تنسيق الأزياء" عن مفردات، وخصائص اللون، والمجموعات اللونية، وتنسيقها مع الملابس، والبشرة، إلى جانب؛ ألوان الأزياء، والخداع البصري، والأثر النفسي لألوان الملابس على الإنسان، وألوان الموضة 2025.

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