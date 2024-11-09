السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل "لون حياتك" ضمن مبادرة بداية

ورشة لون حياتك بأسيوط،
ورشة لون حياتك بأسيوط، فيتو

نظّمت جامعة أسيوط، ورشة عمل بعنوان؛ "لون حياتك"، ضمن المبادرة الرئاسية" بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"،  تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة.

حاضر في ورشة العمل؛ الدكتور محمود فوزي مدرس الرسم والتصوير بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والدكتورة منة الله إسماعيل، والدكتورة فاطمة فرغلى مدرستي الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية.

 

 

وشارك فى تنظيم الورشة؛ الدكتورة إيناس ضاحي أستاذ التصوير بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، والمنسق الفنى للورشة، والأستاذة ريهام الحفناوى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمنسق الإداري للورشة، بحضور: عدد من عمداء، ووكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب، والطلبات من مختلف الكليات.

 

استخدام الدلالات النفسية للألوان فى المعمار الداخلي

أوضح الدكتور أحمد المنشاوى، أن ورشة العمل تستهدف مجموعة واسعة من الموضوعات التي تغطي المجالات المختلفة في فهم معاني الألوان، وأهميتها، ودورها فى حياة وسلوكيات الفرد، فضلًا عن التعرف على كيفية استخدام الدلالات النفسية للألوان فى المعمار الداخلي، وتنسيق الأزياء، لما لها من تأثيرات نفسية مباشرة وغير مباشرة على النفس البشرية.

 

وأشار الدكتور محمود عبدالعليم؛ إلى أن اللون له أدوار متعددة ومهمة فى الحياة اليومية، والتي تؤثر على انطباع الإنسان عن الأماكن، والأشخاص، وتميز الأشياء وتنظيمها، لافتًا: أن الورشة تأتى فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان".

 ومن جانبه، تحدث الدكتور خالد صلاح، خلال محاضرته والتي حملت عنوان" اللون فى العمارة الداخلية"، عن الأدوار التى يؤديها اللون فى التصميم الداخلي للمبانى، والعوامل المؤثرة على اختيار الألوان، وأساليب اختيار الخطة اللونية للفراغات الداخلية.

جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية طب الأسنان

جامعة أسيوط تختتم مهرجان "إنسان مبدع" لاكتشاف المواهب

 

 واستعرض الدكتور محمود فوزى؛ التأثيرات السيكولوجية لتحولات الدلالات اللونية عند الفرد، ومجموعة النظم، والروابط التى تحدد الأبعاد الرمزية للألوان مثل: النظم الاجتماعية، العقائدية، التاريخية، السياسية، الجغرافية، السيكولوجية، إلى جانب المفاهيم المتباينة فى الدلالات الرمزية لمختارات من اللون.

وتحدثت كلٍ من الدكتورة منة الله إسماعيل، والدكتورة فاطمة فرغلي، خلال محاضرتهما والتي جاءت بعنوان"دور اللون فى تنسيق الأزياء" عن مفردات، وخصائص اللون، والمجموعات اللونية، وتنسيقها مع الملابس، والبشرة، إلى جانب؛ ألوان الأزياء، والخداع البصري، والأثر النفسي لألوان الملابس على الإنسان، وألوان الموضة 2025.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط الاقتصاد المنزلى التربية النوعية التربية الفنية الفنون الجميلة المبادرة الرئاسية بداية جديدة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بداية جديدة لبناء الإنسان جامعة أسيوط عميد كلية الفنون الجميلة كلية الفنون الجميلة

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية طب الأسنان

رفع 4500 طن مخلفات هدم مباني من طرق بالقوصية في أسيوط

محافظ أسيوط يتفقد إنشاءات السوق الحضري بالكوم الأحمر (صور)

محافظ أسيوط يتابع تجهيزات مجمعات الخدمات بقرى حياة كريمة (صور)

محافظ أسيوط يتفقد القناطر الجديدة ومحطتها الكهرومائية العملاقة (صور)

جامعة أسيوط تختتم مهرجان "إنسان مبدع" لاكتشاف المواهب

إزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بميدان القلعة منفلوط في أسيوط

رفع كفاءة منظومة الإنارة بمركز أبوتيج في أسيوط

الأكثر قراءة

كارثة إثيوبية جديدة، خبير سدود يكشف سر انتشار الأشكال البيضاء على خريطة سد النهضة (صور)

محمد رمضان يصدم نجوم الأهلي بهذا القرار

السيسي يوجه برفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

بعد حكم الدستورية العليا، قانوني يكشف مصير الإيجارات القديمة

الكهرباء تبدأ تغيير العدادات لـ4.5 مليون مشترك، وهذه أبرز الفئات المستهدفة

أزمة في الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي (تفاصيل)

بعد حكم الدستورية العليا، أين وصل تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب؟

مدبولي: أحد أهداف قانون التصالح غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة

منوعات

المزيد

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

تفسير لغز أحد أكثر الظواهر الكونية غموضًا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

الطماطم تبدأ من 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

الجمبري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

من بينهم نانسي بيلوسي ومارك زوكربيرج.. شخصيات تعهد ترامب بالانتقام منهم فور وصوله إلى البيت الأبيض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (1 – 4)

ما هو وقت قراءة سورة ق وما فضلها؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads