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جامعة أسيوط تناقش"الاعتبارات الأخلاقية في البحث العلمي للإشراف على الرسائل العلمية"

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي للمتقدمين لشغل منصب عميد بأسيوط، فيتو

 واصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط، اليوم الاثنين الموافق ١١ من نوفمبر؛ فعاليات البرنامج التدريبي السادس؛ لتأهيل الأساتذة المتقدمين لشغل منصب عميد كلية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة أسيوط، وإشراف الدكتور جابر مجاهد مدير المركز، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين لشغل منصب عميد، وذلك بقاعة المركز بالمبني الإداري.

تنمية وصقل معارف ومهارات أعضاء هيئة التدريس

 

أوضح الدكتور المنشاوي، أن الهدف من البرنامج هو تنمية وصقل معارف ومهارات، أعضاء هيئة التدريس؛ بما يمكنهم من ممارسة أدوراهم القيادية، ومهامهم الإدارية؛ بكفاءة وإحترافية، موضحًا أن البرنامج يتناول موضوعات مهمة حول: التطوير المؤسسي لقطاعات الجامعة المختلفة، والتخطيط الاستراتيجي، والجوانب القانونية، والإدارية، والمالية بالجامعات، وذلك من خلال؛ نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين، في المجالات المختلفة من قيادات الجامعة.

الإعتبارات الأخلاقية في البحث العلمي للإشراف علي الرسائل العلمية"

 

ومن جانبه، قدّم الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، محاضرة بعنوان "الإعتبارات الأخلاقية في البحث العلمي للإشراف علي الرسائل العلمية"والتي تناول خلالها، دور كل مشرف علي الرسالة ومسئوليته، وأهمية المراجعة اللغوية للرسالة، وضرورة الالتزام بنسبة الإقتباس، وتشكيل لجنة الحكم علي الرسالة، والضوابط التي أقرها مجلس الدراسات؛ للإشراف علي الرسائل العلمية، مستعرضًا أهمية النشر الدولي للأبحاث العلمية.

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وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور جابر أحمد مجاهد، أن البرنامج التدريبي يشارك فيه (١١) متدرب من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، والعلوم، والتربية الرياضية، والطب البيطري، والخدمة الاجتماعية، والتمريض، وتمتد فعالياته خلال الفترة من ١٠ إلي ١٢ من شهر نوفمبر، ويتضمن البرنامج (٧) جلسات، فضلًا عن الحلقات النقاشية، وذلك بهدف؛ تطوير قدرات المشاركين، وتبادل الخبرات والآراء بين المرشحين، لتقلد هذا المنصب؛ لاتخاذ القرارات المناسبة لإدارة كلياتهم.

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