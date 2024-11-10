الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

القمة العربية الإسلامية، وزير الخارجية: لن يتحقق السلم والأمن لأي بلد دون إقامة الدولة الفلسطينية

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية المقرر عقدها غدًا بالرياض، حيث ألقى مداخلة تضمنت عدة عناصر أهمها إدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لأكثر من عام وسط صمت دولي غير مقبول، واستمرار الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدًا ضرورة وقف هذا العدوان بصورة فورية، واستعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات بشكل غير مشروط وكامل للقطاع، مشددًا على عدم قبول وجود دولة فوق القانون وغير قابلة للمحاسبة.
كما أعرب وزير الخارجية عن إدانته للإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا والاعتداءات على قوات اليونيفيل، والتي تمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وسط عجز من مجلس الأمن. 

 

الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١

وأدان العدوان على لبنان، مشددًا على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، وتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، بالإضافة إلى انتخاب رئيس توافقي للبنان دون إملاءات خارجية.
وأكد الوزير عبد العاطي على أن غطرسة وأوهام القوة لن تحقق السلم والأمن لأي دولة أو للمنطقة بشكل عام، وأن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة والمشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعلى خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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