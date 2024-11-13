الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إعدام طالب شنقا للمرة الثانية فى إيران

الطالب ، فيتو
الطالب ، فيتو

شهدت إيران، اليوم الأربعاء، إعدام رجل يبلغ من العمر 26 سنة شنقا، في ثاني محاولة لإنزال هذه العقوبة بحقه، بعد أشهر من قطع عملية الإعدام الأولى في اللحظة الأخيرة، فيما كان المدان يختنق بعد 30 ثانية تقريبا من تعليقه على حبل المشنقة، حسبما أفادت منظمة غير حكومية.

عقوبات الإعدام المنفذة في إيران

وقالت منظمة "إيران هيومن رايتش" التي تسجل من النرويج عقوبات الإعدام المُنفَّذة في إيران، إن أحمد علي زاده اعتُقل في أكتوبر 2018 لارتكابه جريمة أكد براءته منها، ثم حُكم عليه بالإعدام.

وأجريت محاولة أولى لتنفيذ الحكم في 27 أبريل في سجن قزل حصار في كرج قرب طهران، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

لكنّ عائلة الضحية صاحت فجأة "مسامح"، في حين أنّ الرجل المدان كان علق على حبل المشنقة لـ28 ثانية، ثم أُنزل وتم إنعاش قلبه وعُلّق تنفيذ حكم الإعدام بحقه، بحسب "إيران هيومن رايتش".

تنفيذ الحكم في نهاية المطاف

 وبحسب الشريعة المطبقة في إيران، يمكن لعائلة الضحية أن تقرر مسامحة القاتل أو طلب دفع مبلغ تعويضي، لكن في معظم الحالات، لا تمتلك عائلات المُدانين المبلغ المطلوب، ويتم تنفيذ الحكم في نهاية المطاف، بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتابعون هذه القضايا.

وبسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع عائلة الضحية، نُفّذ حكم الإعدام في حقه الأربعاء، وفق "إيران هيومن رايتش".

أسلوب الإعدام الذي يعتمده النظام الإيراني

وقال مدير "إيران هيومن رايتش" محمود أميري مقدم، إن "أحمد علي زاده، الطالب الموهوب، أُعدم شنقا للمرة الثانية لإدانته بتهمة قتل دأب على نفيها وأقرّ بمسؤوليته عنها تحت التعذيب"، منددا "بأسلوب الإعدام الذي يعتمده النظام الإيراني"، بحسب فرانس برس.

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