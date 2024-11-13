سفير إيران لدى لبنان يكشف تفاصيل جديدة عن انفجارات البيجر

قال سفير إيران في لبنان مجتبى أماني:" إن أجهزة البيجر التي انفجرت لم تكن للاستخدام العسكري لدى "حزب الله" وكشف عن اللحظات الأخيرة التي سبقت ضغطه على الزر وانفجار بيجره".

السفير الإيراني يتحدث عن انفجار أجهزة البيجر

وأضاف السفير الإيراني في مقابلة تلفزيونية: "كان الجهاز في مكتبي وتم تلقي رسالة وفيها صفارة خاصة تختلف عن الصفارات السابقة".



وتابع: "ظهرت عندي رسالة تقول: لديك رسالة مهمة، اضغط على هذا الزر.. كان جهاز النداء في يدي اليسرى وعندما ضغطت على الزر بيدي اليمنى حدث الانفجار".

الحالة الصحية السفير الإيراني لدى لبنان

وأردف: "كان الجانب الأيمن من وجهي الأكثر تضررا، تضررت عيني اليمنى، ولا زلت لا أستطيع الرؤية بواسطتها، وعيني اليسرى أقل تضررا ويبدو أنها تعود إلى حالتها الطبيعية، تحتاج عيني اليمنى إلى مزيد من الوقت كي تعود إلى طبيعتها سابقا. كما أن هنالك إصابة في أصابع يدي اليسرى".

وتابع السفير أماني: "أدركت من شدة الانفجار أنه لم يكن قويا جدا. في تلك اللحظة، وصل زملائي وذهبت إلى المستشفى بنفسي.. وحتى الليل، أجريت لي عمليتان جراحيتان في عيني ووجهي، ثم تم نقلي إلى طهران مع بعض المصابين".