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خارج الحدود

مقتل 4 عناصر من مجموعات موالية لإيران في ضربات أمريكية بسوريا

مقاتلات أمريكية،
مقاتلات أمريكية، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن الضربات الأمريكية على سوريا  أسفرت عن مقتل 4 عناصر في مجموعات موالية لإيران.

ونفذت القوات الأمريكية ضربات جديدة ضد أهداف مرتبطة بمجموعة مسلحة مدعومة من إيران في سوريا فجر اليوم، وذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف القوات الأمريكية أمس الثلاثاء.

 

ضربات أمريكية في سوريا 

 وأعلنت  القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن  الضربات استهدفت مستودعا لتخزين الأسلحة ومقر قيادة للإمدادات ردا على هجوم صاروخي على أفراد أمريكيين في قاعدة الشدادي.

 

هجوم يستهدف قاعدة الشدادي الأمريكية 

 وأضاف البيان الأمريكي أنه لم يلحق أي ضرر بالمنشآت الأمريكية ولم تقع إصابات بين القوات  أو القوات الشريكة خلال الهجوم.

وفي اليوم السابق، شنّت القوات الأمريكية ضربات ضد 9 أهداف مرتبطة بإيران في سوريا ردا أيضا على هجمات ضد قوات أمريكية في الأراضي السورية.

 

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القوات الأمريكية تعلن ضرب أهداف إيرانية في سوريا

 

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