تكثيف المرور على مساجد الإسماعيلية (صور)

يواصل مكتب متابعة مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بتكثيف المرور المفاجئ على مساجد المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.

تكثيف مرور مكتب المتابعة

وتم المرور على جميع المساجد بإدارة أوقاف أبو صوير وذلك بصحبة أعضاء تفتيش المتابعة بالمديرية وذلك للإطمئنان على سير العمل الإداري والدعوي بها ومدى التزام الأئمة والعمال بالمساجد وتهيئتها للمصلين، وذلك تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بالمديرية.

جانب من أعمال المرور على المساجد،فيتو

جانب من أعمال المرور على المساجد،فيتو

ضبط بعض المخالفات

وخلال المرور تم ضبط بعض المخالفات وتم التنبيه بتعديلها وتم إعداد تقرير بالمرور وعرضه على وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين وتكريم المتميزين.



وكيل الوزارة يعقد اجتماعا بأئمة أوقاف الإسماعيلية

وعقد الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير المديرية اجتماعا موسعا اليوم بأئمة إدارة أوقاف التل الكبير بمبنى الإدارة.

جانب من أعمال المرور على المساجد،فيتو

جانب من أعمال المرور على المساجد،فيتو

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بالمديرية وبحضور كل من المشايخ مهدي حامد مهدي محمد مدير الإدارة، محمد عبد المعطي عضو المتابعة والمفتشين بالإدارة.

وأكد أن الإمام قدوة يقتدى بها الناس في سمته قبل أن يسمعوا منه دعوته وعلمه ولذلك وجب على الإمام الاهتمام بالمظهر اللائق والمتميز دائما كما ودد على أن الإمام يجب أن يهتم اهتماما شديدا بالجانب العلمي والمهاري وأن يتميز دائما بالقراءة والمطالعة

وفي الختام حرص على التأكيد على الاهتمام بالأنشطة الدعوية في المساجد والقرى والمدارس ومراكز الشباب وغيرها، وذلك ضمن الخريطة الدعوية بالمحاور الاستراتيجية الأربعة التي رسمها وزير الأوقاف.