الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكثيف المرور على مساجد الإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال المرورعلى
جانب من أعمال المرورعلى المساجد، فيتو

 يواصل مكتب متابعة مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بتكثيف المرور المفاجئ على مساجد المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.   

بعثة منتخب تونس تصل الإسماعيلية للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا للشباب (صور)

أمن الإسماعيلية يحقق في وفاة طالبة جامعية بالاختناق داخل حمام مسكنها

تكثيف مرور مكتب المتابعة 

 وتم المرور على جميع المساجد بإدارة أوقاف أبو صوير وذلك بصحبة أعضاء تفتيش المتابعة بالمديرية وذلك للإطمئنان على سير العمل الإداري والدعوي بها ومدى التزام الأئمة والعمال بالمساجد وتهيئتها للمصلين، وذلك تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بالمديرية.  

جانب من أعمال المرور على المساجد،فيتو
جانب من أعمال المرور على المساجد،فيتو

 

جانب من أعمال المرور على المساجد،فيتو
جانب من أعمال المرور على المساجد،فيتو

ضبط بعض المخالفات

 وخلال المرور تم ضبط بعض المخالفات وتم التنبيه بتعديلها وتم إعداد تقرير بالمرور وعرضه على وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين وتكريم المتميزين. 
 

وكيل الوزارة يعقد اجتماعا بأئمة أوقاف الإسماعيلية 

وعقد الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير المديرية اجتماعا موسعا اليوم بأئمة إدارة أوقاف التل الكبير بمبنى الإدارة. 

جانب من أعمال المرور على المساجد،فيتو
جانب من أعمال المرور على المساجد،فيتو
جانب من أعمال المرور على المساجد،فيتو
جانب من أعمال المرور على المساجد،فيتو

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بالمديرية وبحضور كل من المشايخ مهدي حامد مهدي محمد مدير الإدارة، محمد عبد المعطي عضو المتابعة والمفتشين بالإدارة. 

وأكد أن الإمام قدوة يقتدى بها الناس في سمته قبل أن يسمعوا منه دعوته وعلمه ولذلك وجب على الإمام الاهتمام بالمظهر اللائق والمتميز دائما  كما ودد على  أن الإمام يجب أن يهتم اهتماما شديدا بالجانب العلمي والمهاري وأن يتميز دائما بالقراءة والمطالعة 

وفي الختام حرص على التأكيد على الاهتمام بالأنشطة الدعوية في المساجد والقرى والمدارس ومراكز الشباب وغيرها، وذلك ضمن الخريطة الدعوية بالمحاور الاستراتيجية الأربعة التي رسمها وزير الأوقاف.  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أئمة الإسماعيلية الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية اوقاف الاسماعيلية المساجد المرور

مواد متعلقة

بعثة منتخب تونس تصل الإسماعيلية للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا للشباب (صور)

أمن الإسماعيلية يحقق في وفاة طالبة جامعية بالاختناق داخل حمام مسكنها

وقف عدد من محاولات البناء المخالف خلال حملة بحي ثالث بالإسماعيلية (صور)

جامعة القناة تقدم خدمات طبية شاملة لأعضاء نقابة المعلمين بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

جلسة بين الزمالك وجوميز بعد العودة من ليبيا، اعرف السبب

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

4 أزمات في القلعة الحمراء.. أجانب الأهلي صداع في رأس الخطيب (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (3 - 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads