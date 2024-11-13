وكيل تعليم الدقهلية يؤكد ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية
اجتمع اليوم الدكتور أشرف العربي مدير المديرية بكل من حسناء صادق مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بنوعيها، وأسماء فودة مدير إدارة التعليم الخاص.
وقد تم بحث سبل تنظيم العمل للمدارس الخاصة والمدارس الرسمية للغات ووضع آليات للتعامل مع المشكلات الخاصة التي تواجه هذه النوعية من التعليم.
وخلال الاجتماع نبه علي الالتزام بالقرارات الوزارية وتوريد المخصصات المالية للدولة أولًا بأول.
و أضاف أنه نظرًا لإقبال قطاع كبير من أولياء الأمور علي هذه النوعيات من التعليم فذلك يضع عبئا كبيرا علي منظومة التعليم بالدقهلية لبذل المزيد من الجهد بهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنة لطلاب المدارس الرسمية والخاصة.
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