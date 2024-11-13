الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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وكيل تعليم الدقهلية يبحث آليات العمل بإدارة العلاقات العامة

اجتماع تعليم الدقهلية،
اجتماع تعليم الدقهلية، فيتو

 اجتمع اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير المديرية بمسئولي العلاقات العامة والإعلام بالإدارات التعليمية بحضور  نهاد العزب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وأمير إدريس عضو إدارة العلاقات العامة.

الخطوط العريضة لآليات العمل بالإدارة

 وخلال اللقاء تناول  مدير المديرية خلال الاجتماع الخطوط العريضة لآليات العمل بالإدارة وخطوات تنفيذها وتمت مناقشة تعليمات ومقترحات للتغلب علي بعض المعوقات التي تواجه مسئولي العلاقات العامة أثناء أداء مهامهم.

 

العلاقات العامة لإلقاء الضوء على ما يتم تنفيذه 

 وأكد  مدير المديرية علي الدور المحوري الذي تقوم به إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية والإدارات التعليمية لإلقاء الضوء علي ما يتم تنفيذه للنهوض بمنظومة التعليم بالدقهلية وشكر الجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

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