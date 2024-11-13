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مدير تعليم الجيزة يجري جولة تفقدية مفاجئة على مدارس كرداسة وبولاق الدكرور (صور)

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة

 قام  سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس إدارتي كرداسة وبولاق الدكرور التعليمية.

وشملت الجولة التفقدية زيارة العديد من المدارس، حيث قام وكيل الوزارة بفحص الفصول الدراسية، والمعامل، ومخازن الكتب، ودورات المياه، والتأكد من التزام المدارس بالمعايير المطلوبة. كما قام بمحاورة الطلاب والمعلمين، والاطلاع على مستوى أدائهم. 

وأكد وكيل الوزارة أهمية الاهتمام بالنظافة العامة للمدارس، وتصحيح التقييمات بشكل دقيق، والعمل على رفع مستوى الطلاب الضعاف، وتطبيق لائحة الانضباط للطلاب المتغيبين. 

 

كما شدد على ضرورة صيانة الشاشات الموجودة بالمدارس، وتفعيل الإشراف اليومي، ومتابعة حضور وانصراف الطلاب والمعلمين.

تكريم المعلمين المتميزين

وفي ختام الجولة، قام وكيل الوزارة بتكريم عدد من المعلمين المتميزين الذين أبدوا تفانيًا في عملهم، وذلك تقديرًا لجهودهم في الارتقاء بمستوى التعليم.

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