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الخميس، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها

الدكتور ناصر الجيزاوي،
الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، استعدادات الجامعة لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2024/2025.

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بدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2024/2025م

وأشار الجيزاوي إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة سير الانتخابات بمراحلها المختلفة، ولجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات التى تواجه الطلاب.
وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم فتح باب الترشح يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر.
وأضاف أنه ستقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

 

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