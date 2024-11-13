الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل سائق توك توك في عين شمس

حبس متهم
حبس متهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس المتهمين بقتل سائق توك توك، بدائرة قسم شرطة عين شمس 15 يومًا على ذمة التحقيق.


وقال المتهمون: “ المجني عليه أكل علينا فلوس شغل فقررنا نخلص عليه، ويوم الواقعة تحدثنا مع المجني عليه لكي يرسل إلينا أموالنا ولكنه رفض".


وأشار المتهمون إلى أنهم كانوا يعرفون أن المجني عليه يكذب عليهم فاتفقوا على ضربه لإجباره على إعطائهم حقهم وأثناء ضربهم له فاضت روحه إلى بارئها.

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"،  مقيم بدائرة القسم بها جروح طعنية متفرقة بالجسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (سائقين  "توك توك" لأحدهما معلومات جنائية).


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما وبين المجني عليه تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المجنى عليه على أحدهما بالضرب وأحدث إصابته، فخطر فى ذهنهما التخلص منه فقاما باستقلال مركبة "توك توك" قيادة أحدهما وانتظار المجنى عليه بمحل البلاغ ولدى مشاهدته قام أحدهما بالتعدى عليه بسلاح أبيض "تم ضبطه" محدثًا إصابته التى أدت لوفاته وقيام الثانى بتوثيق الواقعة باستخدام هاتف محمول تم ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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محكمة جنح عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة

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