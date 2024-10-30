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حوادث

"أكل علينا فلوس شغل"، اعترافات المتهمين بقتل سائق توك توك في عين شمس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أدلى المتهمون بقتل سائق توك توك، بدائرة قسم شرطة عين شمس، باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.


وقال المتهمون “ المجني عليه أكل علينا فلوس شغل فقررنا نخلص عليه، ويوم الواقعة تحدثنا مع المجني عليه لكي يرسل الينا أموالنا ولكنه رفض". 


وأشار المتهمون إلى أنهم كانوا يعرفون أن المجني عليه يكذب عليهم فاتفقوا على ضربه لإجباره على إعطائهم حقهم وأثناء ضربهم له فاضت روحه إلى بارئها. 


كان تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على جثة سائق مركبة "توك توك"،  مقيم بدائرة القسم بها جروح طعنية متفرقة بالجسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (سائقين  "توك توك" لأحدهما معلومات جنائية).


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما وبين المجنى عليه تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المجنى عليه على أحدهما بالضرب وأحدث إصابته، فإختمر فى ذهنهما التخلص منه فقاما باستقلال مركبة "توك توك" قيادة أحدهما وإنتظار المجنى عليه بمحل البلاغ ولدى مشاهدته قام أحدهما بالتعدى عليه بسلاح أبيض "تم ضبطه" محدثًا إصابته التى أدت لوفاته وقيام الثانى بتوثيق الواقعة باستخدام هاتف محمول تم ضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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قسم شرطة عين شمس نيابة شرق القاهرة الكلية مديرية أمن القاهرة

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