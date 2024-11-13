الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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محافظات

حملة لرفع الإشغالات بالزقازيق في الشرقية

حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات العشوائية والمخالفة بالزقازيق

 أكد شعبان أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، استمرار الحملات الدورية والمفاجئة لإزالة كافة الإشغالات العشوائية الغير حضارية والمخالفة، حفاظًا على الوجه الحضارى لشوارع وطرق مدينة الزقازيق والوحدات المحلية والقرى التابعة لها.

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رفع الإشغالات من شارع السلام وطريق الرملية 

 وقال إن الأجهزة التنفيذية قامت والفريق المعاون لها برئاسة المركز بشن حملة لرفع تلك الإشغالات العشوائية والمخالفة بنطاق شارع السلام وطريق الرملية، وذلك حفاظا من تعدى المحلات على أرصفة المشاة وباعة جائلين بقارعة الطريق، وكذلك تم رفع كافة المخلفات والمعوقات من أمام المواطنين وتيسير حركة المرور والمحافظة على حق الدولة وإنفاذ سيادة القانون، وإظهار الشارع بالمظهر الجمالى والحضارى اللائق. 

 

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توجيهات المهندس محافظ الشرقية 

 جاء ذلك بناء على توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتأكيدًا على ضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى النظافة العامة بالمدينة والمحافظة على الوجه الجمالى والحضارى العام للمدن والوحدات المحلية والقرى التابعة لها.

 

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