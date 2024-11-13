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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 من القادة الميدانيين لحزب الله

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من اغتيال 3 من القادة الميدانيين لحزب الله في مناطق وتبنيت والغجر.

 قادة حزب الله الميدانيين في الخيام وتبنيت والغجر

وقال جيش الاحتلال إنه قضى على قادة حزب الله الميدانيين في الخيام وتبنيت والغجر، وقائد الصواريخ المضادة للدبابات في منطقة حجير.

وأضاف "في بداية شهر أكتوبر، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي قائد حزب الله في منطقة الخيام، محمد موسى صلاح، في منطقة الخيام"، مشيرًا إلى أن صلاح قاد العديد من الهجمات ضد إسرائيل، وكان مسؤولًا عن إطلاق أكثر من 2500 قذيفة باتجاه مناطق مرتفعات الجولان والجليل الأعلى ومنطقة الجليل، وتجاه القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان.


 وتابع في بيان: خلال ضربة إضافية هذا الأسبوع (يوم الأحد الماضي) في جنوب لبنان، تم القضاء على أيمن محمد النابلسي، القائد القادم لمجموعة الصواريخ المضادة للدبابات في وحدة ناصر في حجير.

وقال أيضًا أنه خلال ضربات دقيقة إضافية، تمكن  الجيش الإسرائيلي من القضاء على قائد حزب الله في منطقة الغجر، وكذلك قضى على الحاج علي يوسف صلاح، الذي كان يشغل منصب قائد حزب الله في منطقة تبنيت.
 

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