تموين الشرقية يضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة تموينية بمركز بلبيس

وتمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة من القيام بحملة تموينية برفقة مفتشي الرقابة التجارية بالإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ٢١٨٦١ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مخزن لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية بناحية مركز غيتة خلف الكلية الجوية وذلك لحيازته وإنتاجه وتعبئته أسمدة زراعية سوبر فوسفات محسن ٣٣٪ من مواد خام مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد ( تاريخ الإنتاج أو الانتهاء أو فترة الصلاحية أو إسم الصنف أو إسم المصنع المنتج أو المكونات الأساسية أو التحذيرات الخاصة بالمواد الأولية ) وقد تم التحفظ على المضبوطات.

ضبط مخالفات ومواد زراعية

وتم ضبط (١٠٠) شيكارة سوبر فوسفات محسن وزن الشيكارة الواحدة (٥٠ ) كيلو جرام بإجمالي عدد (٥٠٠٠) كيلو جرام أسمدة زراعية بما يعادل ( ٥ طن ) بالإضافة إلى ضبط ( ٥ طن ) سماد سوبر فوسفات صب بدون بيانات تحت التعبئه وتم التحفظ على جميع المضبوطات بإجمالى (١٠طن) على ذمة المحضر المحرر وجاري العرض على النيابة العامة بهذا الشأن.