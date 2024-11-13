الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

لقاء الخصمين!

اليوم يلتقى الرئيس المنتهية ولايته بايدن بالرئيس المنتخب ترامب في المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض.. وأعترف أننى لست وحدى الذى يستولى عليه الفضول لمعرفة كيف سيكون اللقاء وماذا يدور فيه وكيف سيلتقي الرجلان أو بالأصح الخصمان؟!

لقد كان آخر لقاء للرجلين قبل بضعة أشهر حينما جمعتهما مناظرة انتخابية تبادلا فيها الهجوم والاتهامات.. وكانت هذه المناظرة هى التى أطاحت بأمل بايدن في البقاء بالبيت الأبيض لسنوات أربع قادمة، حينما أدى فيها أداء ضعيفا جعل قيادات حزبه الديمقراطى يمارسون ضغوطا مكثفة عليه للتنازل عن الانتخابات لمرشح أخر للحزب.. 

وبعد مقاومة رضخ للضغوط وتنازل لنائبته هاريس التى خسرت الانتخابات في نهاية المطاف، على عكس ما روجته استطلاعات الرأي، وأيضًا رغم أنها جمعت تبرعات فاقت ما جمعه ترامب في حملته الانتخابية التى بدأها مبكرا جدا!

 
لقد قال ترامب عن بايدن إنه غير صالح للرئاسة لأنه فاقد التركيز وضعيف التفكير، وإنه ألحق الخراب بأمريكا وأضاع مكانتها وهيبتها العالمية، وتسبب في اندلاع الحروب، في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط، وجعلها محتلة بالمهاجرين غير الشرعيين الذين عاثوا فيها فسادا، وتسبب في  اندلاع التضخم وبدد إنجازاته الاقتصادية.. 

بينما اتهم بايدن ترامب بأنه مجرم مدان بالقضاء ويمثل تهديدا للديمقراطية الأمريكية العتيدة، ومثير للفوضى، ومعادى لمعظم الأمريكيين خاصة أبناء الطبقة المتوسطة، ويعرض مصالح أمريكا في العالم للخطر بقراراته وتصرفاته وتصريحاته الهوجاء غير المسئولة!

 
وقد يقول قائل إن الأمريكان متعودون على ذلك أثناء الانتخابات، حيث يتبادل المرشحان الهجوم القاسى واللاذع، ويفجران الفضائح لبعضهما، وبعد الاتتخابات يتصافحان بشكل عادى وينسيان حربهما الانتخابية! وهذا بالطبع صحيح، لكن علاقة بايدن بترامب مختلفة.. فكل منهما ينظر للآخر كعدو لدود.. 

حيث يرى ترامب أن بايدن سرق منه مقعد الرئاسة عام 2020 في انتخابات مزورة، ولذلك رفض حضور حفل تنصيبه رئيسا، كما تقضى التقاليد البروتوكولية في أمريكا.. بينما يرى بايدن الآن أن ترامب هو الذى حرمه من البقاء أربع سنوات جديدة قادمة في البيت الأبيض! 

 

حتى نجمد إسرائيل!

الشجب لا يكفى!


ورغم أن بايدن بادر بتهنئة ترامب بفوزه في الانتخابات وأبدى استعداده لتسليمه السلطة هو وفريقه بسلاسة وفي هدوء، فإن لقاء الرجلين من المؤكد سيكون مثيرا لما يحمله كلا الرجلين من مشاعر غير طيبة تجاه الآخر، حتى ولو لجأ أحدهما أو كلاهما لكبت هذه المشاعر.

البيت الأبيض التضخم مصالح امريكا لقاء الخصمين بايدن وترامب فوز ترامب في الانتخابات الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

نكتة سخيفة!

ماذا يضمر ترامب للفلسطينيين؟!

ملاعيب الاحتكار!

انخفاض بدون تعويم!

وجاءكم ترامب!

الأكثر قراءة

أستاذ علم نفس يكشف أسرارا دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح

قائمة هاني أبوريدة تتقدم رسميا بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة

أول تحرك من الخطيب بعد حبس إمام عاشور

محمد شريف يكشف لفيتو موقفه من العودة للأهلي

ما السر الذي يحمله المستقبل؟ توفيق عكاشة يتعجب من اختيار مذيع وزيرًا للدفاع الأمريكي

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

العثور على دليل عن أول ظهور للإنسان في جنوب أذربيجان

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

انخفاض أسعار الدواجن 6 جنيهات اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025

حج الجمعيات الأهلية 2025، شروط وخطوات التقديم

المزيد

انفوجراف

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الهدهد: ما نشهده اليوم من صراعات وحروب أساسه قائم على العنصرية والجاهلية

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

6 فضائل لسورة يس وحقيقة الأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads